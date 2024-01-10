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Daha ilk günden moda girdi! Bonucci, Kadıköy'de "Dzeko" tezahüratlarına eşlik etti

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci, taraftarların Edin Dzeko tezahüratına eşlik etti. Konyaspor maçında Dzeko'nun attığı 3 gol sonrası taraftarlarla birlikte "Dzeko" diye bağıran Bonucci'nin bu görüntüsü büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u konuk ettiği ve 7-1 kazandığı maçı transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci de izledi.

TARAFTARLARA EŞLİK ETTİ

Sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a gelen Leonardo Bonucci, Kadıköy'de taraftarların Edin Dzeko tezahüratına eşlik etti.

"DZEKO" DİYE BAĞIRDI

Dzeko'nun 3 gol attığı Konyaspor maçının ardından stadyum yapılan "Edin" anonsuna taraftarların "Dzeko" şeklinde karşılık vermesine eşlik eden Bonucci'nin taraftarlarla birlikte "Dzeko" diye bağırması büyük beğeni aldı.

Daha ilk günden moda girdi! Bonucci, Kadıköy'de 'Dzeko' tezahüratlarına eşlik etti

Daha ilk günden moda girdi! Bonucci, Kadıköy'de 'Dzeko' tezahüratlarına eşlik etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Leonardo Bonucci Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

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