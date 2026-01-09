Dağ Kayağı Milli Takımı, Dünya Kupası için Sarıkamış'ta güç depoluyor

Dağ Kayağı Milli Takımı, Fransa ve Andorra'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek irtifasında güç depoluyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde kampa giren 15 kişilik milli takım sporcuları, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Milli Takımı sporcuları, günde 4 saat antrenman yaparak 15-16 Ocak'ta Fransa'da, 25-26 Ocak'ta ise Andorra'da yapılacak Dünya Kupası yarışlarına hazırlanıyor.

"Sarıkamış yükseklik farkı itibarıyla ideal bir yer"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Yılmaz Ünal, AA muhabirine, milli takım olarak 10 günlük kampı için Sarıkamış'a geldiklerini söyledi.

Kampın amacının yurt dışına gidecek sporcuları tespit edip eksiklerini gidermek olduğunu belirten Ünal, "Dağ kayağı, hız yarışı, bireysel dikey ve karma bayrak yarışı, 4 kategori olarak Sarıkamış yükseklik farkı itibarıyla ideal bir yer. İnşallah Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak sürekli burada olacağız. Kars ve Sarıkamış Gençlik ve Spor Müdürlüğünün göstermiş olduğu her türlü destekten dolayı personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım da dağ kayağı milli takımını ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Elimizden geldiğince bütün desteği veriyoruz. Bu gençlerimiz bir sonraki süreçte milli takım olarak ülkemizi temsil etmek amacıyla ülke dışına gideceklerdir, onlara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Milli sporcu Nurgül Sağır da yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını belirtti.

Sporcu Halil Şahin de verilen emeklerin boşa gitmeyeceğini belirterek, "Eleme yarışında 18 yaş altı kategorisinde birinci oldum. İnşallah yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.