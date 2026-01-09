Haberler

Dağ Kayağı Milli Takımı, Dünya Kupası için Sarıkamış'ta güç depoluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Milli Takımı, Fransa ve Andorra'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamp yapıyor. 15 kişilik milli takım, günde 4 saat antrenmanla yurt dışındaki yarışmalara hazırlanıyor.

Dağ Kayağı Milli Takımı, Fransa ve Andorra'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek irtifasında güç depoluyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde kampa giren 15 kişilik milli takım sporcuları, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Milli Takımı sporcuları, günde 4 saat antrenman yaparak 15-16 Ocak'ta Fransa'da, 25-26 Ocak'ta ise Andorra'da yapılacak Dünya Kupası yarışlarına hazırlanıyor.

"Sarıkamış yükseklik farkı itibarıyla ideal bir yer"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Yılmaz Ünal, AA muhabirine, milli takım olarak 10 günlük kampı için Sarıkamış'a geldiklerini söyledi.

Kampın amacının yurt dışına gidecek sporcuları tespit edip eksiklerini gidermek olduğunu belirten Ünal, "Dağ kayağı, hız yarışı, bireysel dikey ve karma bayrak yarışı, 4 kategori olarak Sarıkamış yükseklik farkı itibarıyla ideal bir yer. İnşallah Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak sürekli burada olacağız. Kars ve Sarıkamış Gençlik ve Spor Müdürlüğünün göstermiş olduğu her türlü destekten dolayı personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım da dağ kayağı milli takımını ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Elimizden geldiğince bütün desteği veriyoruz. Bu gençlerimiz bir sonraki süreçte milli takım olarak ülkemizi temsil etmek amacıyla ülke dışına gideceklerdir, onlara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Milli sporcu Nurgül Sağır da yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını belirtti.

Sporcu Halil Şahin de verilen emeklerin boşa gitmeyeceğini belirterek, "Eleme yarışında 18 yaş altı kategorisinde birinci oldum. İnşallah yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Spor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim