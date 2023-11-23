Cumhuriyet'in Çocukları Tenis Turnuvası'ndan 350 bin TL burs desteği

Balçova Belediyesi ve Ege Veteran Tenis Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in Çocukları Tenis Turnuvası'nın geliri olan 350 bin TL ile Balçovalı öğrencilere burs desteği sağlandı.

Balçova Belediyesi ve Ege Veteran Tenis Derneği tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen Cumhuriyet'in Çocukları Tenis Turnuvası'nın geliri olan 350 bin TL ile Balçovalı öğrencilere burs desteği sağlandı.

Eğitim destekleri ile ilçedeki çocukların eşit ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Balçova Belediyesi ve tenis sporunun gelişimi için çalışmalar yapan Ege Veteran Tenis Derneği'nin birlikte düzenledikleri Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvasının 10.'su sonuçlandı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan turnuvaya 596 sporcu gönüllü destekçi olarak katılmış ve turnuvadan 350 bin TL gelir elde edilmişti. Turnuvanın geliri, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilere burs olarak verilecek.

Turnuva gelirinin temsili çekini Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya veren ETV Dernek Başkanı Umut Oruç "Cumhuriyetimizin 100. Yılında tenis sporunu severler olarak öğrencilere katkıda bulunmaktan büyük gurur duyduk. Katılımcı tüm tenis sporcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Ülkemizde ekonomik şartlar her gün daha da zorlaşıyor. Biz yerel yönetim olarak ailelere ve öğrencilerimize elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. İlçemizdeki sporseverler ile böyle bir desteğe de vesile olmak bizim için çok kıymetli. Hem dernek yöneticilerimize hem de sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.