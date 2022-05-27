Cumhurbaşkanlığı 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Tekirdağ'da - Haberler

Cumhurbaşkanlığı ' Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi çerçevesinde özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan tır Tekirdağ'a ulaştı. Spor malzemelerini taşıyan tır için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Süleymanpaşa Belediyesi Buz Sporları Salonu önünde tören gerçekleştirildi.

Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Özlem Özkan, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcu öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Özlem Özkan törende yaptığı açıklamada, "12 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan himayelerinde çok kutsal, çok kıymetli bir yola çıktık. 81 ilimizde tüm ilçelerimize ulaşıyoruz. Bunun gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz çok uzun soluklu aşamalardan geçerek bu aşamalarda geldi. Bu bir final değil, çok anlamlı bir başlangıç. Spor sağlıktır, spor mutluluktur, spor keyiftir, spor kendini tanıyan, kendini bile başarılı çocuklar demektir. Spor yarınlara umutla bakan nesiller demektir" dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Vali Yıldırım ise, "Hayatımızın daha renkli, hayatımızın daha canlı olması için mutlaka harekete ihtiyacımız var. Bu hareket, belirli kurallarla, belirli aktivitelerle yapıldığında da spor adını alıyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan 'Spor engel tanımaz' faaliyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde onların önderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da katılımları ile 81 vilayette devam ediyor. Bu çerçevede ilimize de spor malzemeleri ile dolu bir tır geldi" dedi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'de yaptığı açıklamada, "Dezavantajlı gençler ve gençlerin hareketliliğine yönelik projelerinin öncelikli olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu hedef çerçevesinde özel eğitim kurumlarında sportif faaliyetlerin artırılması, öğrencilerin bedenen, zihnen ve ruhsal açıdan dengeli bireyler olmasına katkı sağlamak amacıyla özel gereksinimleri olan bireylerin her türlü spor imkanlarına erişebilmesi için farklı engel gruplarının kullanımına uygun olan spor malzemelerinin, özel sporcu gençlerle buluşması amaçlanmaktadır" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor