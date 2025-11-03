Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları sona erdi

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez 4 ayrı etapta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları'nın kazananları belli oldu. Angels of CMC Holding takımı, Game Changer teknesiyle büyük başarı sağlayarak Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu oldu.

İLK ETAP SAMSUN'DA BİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışlarının ilk etabı 14 Mayıs'ta İstanbul'dan start aldı. Bandırma Vapuru'nun izinde 4 gün boyunca Samsun'a doğru 400 deniz mili yarışarak mücadele veren ekipler, 19 Mayıs'ta düzenlenen törenle ödüllerine kavuştular.

İKİNCİ ETAP KIBRIS'TA SON BULDU

Yarışların ikinci etabı ise 20 Temmuz'da Marmaris'ten Kıbrıs'a doğru başladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen ve kardeş vatan KKTC'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının yanı sıra "Mavi Vatan"a bağlılığın güçlü bir simgesi olarak da öne çıkan yarışta, 150 sporcu 340 deniz mili süren bir rotada 100 saat boyunca zorlu mücadele verdi. Kazanan ekiplere ödülleri, 25 Temmuz'da Karpaz'da düzenlenen törenle verildi.

ÜÇÜNCÜ ETAPTA YATLAR ÇANAKKALE'YE YOL ALDI

Yarışların üçüncü etabı ise 22 Ağustos'ta İstanbul'dan verilen startla başladı. 230 sporcu, 140 deniz mili süren rotada 25 saat boyunca Çanakkale'ye doğru yarıştı. Tarihimizin fedakarlık ve kahramanlıkla örülü destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyan yarışlar, 24 Ağustos'ta da Çanakkale Boğazı'ndaki güçlü rüzgarla devam etti. Eski Kordon'dan başlayan yarış, 10 deniz mili süren zorlu mücadele sonunda görkemli bir ödül töreniyle taçlandı.

FİNAL İSTANBUL BOĞAZI'NDA

Yarışların son etabı ise geleneksel olarak 29 Ekim'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünden Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başladı. Sporcular, Ortaköy-Anadoluhisarı arasında yelkenlerini açarken, Boğaz'da renkli görüntüler oluştu.

1-2 Kasım tarihlerinde de İstanbul'da düzenlenen coğrafi yarışların ardından Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın kazananları belli oldu. Fişekhane'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen törende, dört ayrı etapta yarışarak dereceye giden takımlara ödülleri sunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj göndererek, ödül alan sporcuları kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Uluslararası prestije sahip bir organizasyonla ülkemizin tanıtımına da önemli katkısı bulunan Uluslararası Yat Yarışları'yla Türkiye'de yelken sporunun gelişmesi için desteğimizi sürdürüyoruz. Bu tür spor etkinliklerine gençlerimizin her geçen yıl artan ilgi ve katılımını çabalarımızın bir sonucu olarak görüyoruz. Başta İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü olmak üzere organizasyonun icrasında görev alan ve emeği geçenler ile tüm ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda dereceye giren takımları ve sporcularla ile organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bugün bir yıl boyunca devam eden mücadelenin kahramanlarını alkışlamak ve sonuna kadar hak ettikleri takdirlerimizi onlara sunmak için buradayız. Bu yıl neredeyse tarihe ilk defa yapılan yarışların ve organizasyonların senesi oldu. Samsun, Çanakkale, Kıbrıs rotaları ilk kez düzenlendi. Bizim bir amacımız var, açık deniz yarışçılığı ve yatçılığı ülkenin gündemine almak, bilinir hale getirmek ve sonucunda da yaşanılan problemlere çözüm üretmek. Desteğe en ihtiyaç duyduğumuz dönemde ülkemizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığımız tarafından himaye ediliyor olmamız çok değerli" dedi. 2026 yılı programını da açıklayan Yemlihaoğlu'nun konuşmasının ardından kazanan takımlara ödülleri sunuldu.

ŞAMPİYON ANGELS OF CMC HOLDİNG OLDU

Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları'nın tüm etaplarında büyük başarı göstererek Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu Angels of CMC Holding oldu. Oğuz Ayan yönetimindeki takıma ödülü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam tarafından takdim edildi.

Trofede ORC International kategorisi ikincisi Yusuf Tunç yönetimindeki Samsun Yelken olurken, üçüncülüğü Ahmet Köroğlu yönetimindeki Beymen Club Sailing Team elde etti.

ORC Club Kategorisi'nde de birinciliği Engin Özden yönetimindeki Unilever Sailing Team kazanırken, ikinci Burak Cora yönetimindeki Code-Zero, üçüncü de Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki Kurukahveci Mehmet Efendi takımı oldu.

Gezgin sınıfında birinciliği Muhammed Ali Şahin yöntemindeki DHO Akova elde ederken, Tunay Can yönetimindeki Team Shine Away ikinci, Hasret Can Ürek yönetimindeki Biance Tr Sailing Team üçüncü oldu.

Törende İstanbul'da 29 Ekim, 1 Kasım ve 2 Kasım'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası yarışlarının kazanları da kupalarına kavuştu.

UNİSAİLİNG KUPASI ŞAMPİYONU MARMARA ÜNİVERSİTESİ OLDU

Bu yıl ayrıca gençlerin yelken sporuna ilgisini arttırmak için üniversiteler arasında düzenlenen ayrı bir yarış da düzenlendi. Törende Unisailing Cup kazananlarına da kupaları takdim edildi.

Unisailing Cup Türkiye Şampiyonu Ali Yelten yönetimindeki Marmara Üniversitesi olurken, ikinciliği Ege Sussa yönetimindeki Özyeğin Üniversitesi ve üçüncülüğü de Ege Kolaşin yönetimindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi elde etti.

Gecede ayrıca Çanakkale Zafer Kupası 23 Nisan Boğaz Etabı ve 19 Mayıs Samsun Kurtuluş Kupası Boğaz Etabı kazananları da ödüllerine kavuştu.