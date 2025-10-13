Trabzonspor Başkanı ve Efsane İsimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Buluştu

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve kulübün efsane ismi Şenol Güneş, "Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni" için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Efsanemiz Şenol Güneş, 'Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni' için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk futbolunun genel durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Efsanemiz Şenol Güneş tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımıza üzerinde isminin yer aldığı işlemeli bir Sürmene kılıcı takdim edildi" denildi.