Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili insanlık dışı paylaşım yapan Derya Büyükuncu'nun 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Büyükuncu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı dönemde yaptığı paylaşımda helva görseli kullanarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanmıştı. Skandal paylaşım sonrası hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Şubat 2022'de yakalama kararı çıkarılan yüzücü Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suç önleme kapsamında internet üzerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri çalışmalarında, şüpheli Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanının koronavirüs olması sonrasında hakaret içerikli paylaşım yapması nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"ALANEN HAKARET" SUÇU İŞLEDİĞİ KAYDEDİLDİ

İddianamede, şüphelinin kullanmış olduğu sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, paylaşımlarının Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği ve böylelikle şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde 'alenen hakaret' suçunu işlediği kaydedildi.

8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Derya Büyükuncu hakkında zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.