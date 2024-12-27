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Cristiano Ronaldo, kazandığı parayla Messi'ye bile fark attı

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Forbes dergisi, 2024 yılının en çok kazanan futbolcularını listeledi. Sıralamanın zirvesinde yer alan Cristiano Ronaldo'nun en yakın rakibi Lionel Messi'ye dahi attığı büyük fark dikkat çekti.

Dünyaca ünlüAmerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2024'ylının en çok kazanan futbolcularını derledi.

ZİRVEDEKİ RONALDO, İKİNCİ MESSİ'YE 150 MİLYON DOLAR FARK ETTİ

10 kişilik listede Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yer alırken, ikinci sırada ise futbol hayatını Amerika'da sürdüren ve Inter Miami'de top koşturan dünyaca ünlü Arjantinli oyuncu Lionel Messi bulunuyor. İkilinin yeşil sahalardaki rekabeti ekonomide de sürüyor. Öte yandan Ronaldo'nun bu alanda Messi'ye 150 milyon dolar fark atması dikkat çekti.

İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULARI LİSTESİ

Forbes'in belirlediği listenin ilk 10 sırasında şu futbolcular yer alıyor;

  1. Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar
  2. Lionel Messi: 135 milyon dolar
  3. Neymar : 110 milyon dolar
  4. Karim Benzema: 104 milyon dolar
  5. Kylian Mbappe : 90 milyon dolar
  6. Erling Haaland: 60 milyon dolar
  7. Vinicius Jr: 55 milyon dolar
  8. Mohamed Salah: 53 milyon dolar
  9. Sadio Mane: 52 milyon dolar
  10. Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar
Cristiano Ronaldo, kazandığı parayla Messi'ye bile fark attı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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