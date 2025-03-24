Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kariyerini Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın en iyi futbolculaından birisi olan Portekizli yıldız, bu kez milli formayla tarih yazdı.

GUINNESSS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Danimarka'yı 5-2'yle geçen Portekiz, adını yarı finale yazdırdı. Maç öncesi Cristiano Ronaldo için de özel bir tören düzenlendi. UEFA Uluslar Ligi gruplarında 15 Kasım 2024'te oynanan ve Portekiz'in 5-1 kazandığı Polonya maçıyla birlikte milli takımda 132 galibiyete ulaşan Ronaldo, bu alanda rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

O MAÇTA 2 GOL ATIP 1 ASİST YAPMIŞTI

40 yaşındaki süperstar, söz konusu karşılaşmada 2 gol 1 asistle yıldızlaşmıştı. Ronaldo'ya rekor sertifikası da Danimarka maçı öncesi takdim edildi. Öte yandan Ronaldo, 5-2 kazanılan Danimarka karşılaşmasında ise 1 gol attı ve bir de penaltı kaçırdı.

REKORUN SAHİBİ RAMOS'TU

Cristiano Ronaldo'dan önce rekoru elinde bulunduran isim ise; İspanya ile kazandığı 131 galibiyetle Serigo Ramos'tu. İspanya'da 121 galibiyetle Iker Casillas, Arjantin'de 119 galibiyetle Lionel Messi ve Meksika'da 102 galibiyetle Andres Guardado ilk beşteki diğer oyuncular oldu.