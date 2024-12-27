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Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını yıkan karar

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Dünya futbolunun en iyilerinden birisi olan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağını açıkladı. Teknik direktör olmayacağını duyuran Portekizli efsane, kulüp satın almak istediğini söyledi. Ronaldo, en iyi teknik direktörün ise Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya futbol tarihinin en önemli yıldızlarının başında gelen ve 2025'in Şubat ayında 40 yaşına basacak olmasına rağmen futbol kariyerini Suudi Arabistan'da Al Nassr forması altında sürdüren Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAYACAĞIM"

Dubai Dünya Futbol Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan Portekizli efsane, gelecekte teknik direktörlük olup olmayacağıyla ilgili "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayacağım" dedi.

Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını yıkan karar

"EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ANCELOTTI"

En iyi teknik direktör olarak Carlo Ancelotti'yi söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür' derim. Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktör" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını yıkan karar

"KULÜP SATIN ALMAK İSTİYORUM"

Futbolu bıraktıktan sonraki hayatıyla ilgili hakkında konuşan Ronaldo, emeklilik sonrasındaki hedefini "Kulüp satın almayı düşünüyorum" sözleriyle açıkladı.

Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını yıkan karar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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