Üye Girişi
Haberler

Cristiano Ronaldo, 1 milyar takipçiye ulaşan ilk insan oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol dünyasının ünlü ismi Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Al-Nassr forması giyen Ronaldo, bu başarısını 'Tarih yazdık, 1 milyar takipçi. Bu sadece bir sayıdan fazlası' şeklinde duyurdu.

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada toplam 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Ronaldo, "Tarih yazdık, 1 milyar takipçi.

1 MİLYAR TAKİPÇİYE ULAŞAN İLK İNSAN OLDU

Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını açıkladı. Ronaldo, bunu başaran ilk isim oldu.

Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip.

Cristiano Ronaldo, 1 milyar takipçiye ulaşan ilk insan oldu

Ronaldo, Instagram'da 638, Facebook'ta 170, Twitter'da 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip. Kariyerinde 5 kez Ballon D'or ödülünü kazanan Ronaldo, milli takım formasıyla 131 gol attı ve geçtiğimiz hafta 900 gol barajını geçmişti.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sosyal Medya Sosyal Medya Teknoloji Al Nassr Futbol Medya Spor

Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! Kişisel verileri çalan hacker dosyayı sızdırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
LGS'de tartışılan soru iptal edildi! Puanlar yeniden hesaplanabilir

LGS'de tartışılan soru iptal edildi
500

Yorumlar (1)

Emrah Doğan:

İNSTAGRAM FACEBOOK TWİTTER YOUTUBE 4 TANE SOSYAL MEDYA UYGULAMASININ TOPLAMI. ÇOĞU FAKE HESAP.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta?
title