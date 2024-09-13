Cristiano Ronaldo, 1 milyar takipçiye ulaşan ilk insan oldu

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada toplam 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Ronaldo, "Tarih yazdık, 1 milyar takipçi.

1 MİLYAR TAKİPÇİYE ULAŞAN İLK İNSAN OLDU

Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını açıkladı. Ronaldo, bunu başaran ilk isim oldu.

Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip.

Ronaldo, Instagram'da 638, Facebook'ta 170, Twitter'da 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip. Kariyerinde 5 kez Ballon D'or ödülünü kazanan Ronaldo, milli takım formasıyla 131 gol attı ve geçtiğimiz hafta 900 gol barajını geçmişti.