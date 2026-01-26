Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

Rams Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Miguel Crespo, Süper Lig'e dair düşünceleri ve Fenerbahçe dönemi hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

'ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR GELDİ'

Süper Lig'de 98 karşılaşmaya ulaşan ve dalya için son 2 maçı kalan Crespo, "Süper Lig'de 100 maça ulaşırsam doğru yoldayım demektir. Daha fazla, hatta daha fazlasını da oynamak isterdim. Son 2 yıl içerisinde Süper Lig ile ilgili; çok gelişti, çok kaliteli oyuncular geldi. Biz de her şey için hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE GELMEK BÜYÜK BİR ADIMDI'

Türkiye'ye transfer sürecinde yalnızca Teknik Direktör Victor Pereira ile görüştüğünü ve Fenerbahçe'ye gelmenin kariyeri adına büyük bir adım olduğunu vurgulayan Crespo, "Portekiz'den çok oyuncu var. Sadece Portekizli değil, Portekiz liginden gelen de çok oyuncu var. Ben de buraya gelmeden önce buranın nasıl olduğu, futbolun nasıl olduğu ile ilgili konuştum. Türkiye'ye gelmeden önce herhangi bir futbolcu ile görüşmedim, sadece Victor Pereira ile görüşmüştüm. Kendisi buraya gelip oynamaya hazır olup olmadığımı sormuştu. Ben de ona 'tabii ki' dedim. Çünkü Fenerbahçe'ye gelmek benim için büyük bir adımdı. Ben de ona buna hazır olacağımı söyledim. Sonrasında tabii ki Portekizli oyuncularla karşılaştığımızda; Galatasaray'dan Sergio Oliveira, Beşiktaş'tan Joao Mario ile her zaman sohbetlerimiz oldu. Takımlarımız hakkında, idmanlarımız hakkında, takımlarımızı karşılaştırma anlamında da sohbetlerimiz oldu. Bunların dışında çok özel konuşmalarımız olmadı" diye konuştu.

'MOURINHO DÖNEMİNDE FAZLA ALANIM OLMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına gelmesiyle takımda fazla süre bulamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle ayrılık kararı aldığını aktaran başarılı futbolcu, "Hepsinden öğrendiğim bir şeyler var diyebilirim. Farklı düşünceleri, farklı fikirleri olan hocalarla çalıştım. İyi olan düşünceleri almak açısından bu benim için iyi oldu. İlişkilerim açısından hiç kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman işimi yüzde 100'le yapan bir oyuncu oldum. Hiçbiriyle bir sorun yaşamadım, zaten hepsi de iyi insanlardı. Jose Mourinho hoca ile bütün yaz kampını beraber geçirdik. Onunla tabii ki konuştum. Takıma birçok oyuncu da geleceği için daha fazla alanım olamayacağını düşündüm. Bununla alakalı da bir karar vermem gerekti. İspanya'dan opsiyonlar vardı. Sonrasında da Başakşehir ilgi gösterdi. Ailem ve ben İstanbul'da yaşamayı da sevdiğimiz için bu şekilde bir karar verdik" dedi.

'ÇOK İYİ BİR ANIMDA İSPANYA'YA GİTME KARARI ALDIM'

Yarım sezon kiralık olarak forma giydiği La Liga temsilcisi Rayo Vallecano dönemine de değinen Portekizli futbolcu, "Benim için İspanya'daki zaman çok iyi bir tecrübeydi. Aslında Fenerbahçe'deki çok iyi bir anımda İspanya'ya gitme kararını aldım. Bununla alakalı olarak, hayatım sadece futbol değil. Özel hayatımı da bazen düşünmem gerekiyor. O zamanlar eşim hamileydi. İspanya ve Portekiz birbirine yakın ülkeler. Böyle bir karar aldık. Tabii ki La Liga çok iyi bir tecrübe oldu. Harika statlar, harika takımlar. Teknik ve taktik farklılıkları görmek açısından da çok güzel bir tecrübeydi. Ben bundan çok keyif aldım" açıklamasını yaptı.

'GALATASARAY'A KARŞI GOLÜM ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Fenerbahçe'de forma giydiği 2021-2022 sezonunda Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı son dakikalarda attığı ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golün ardından yaşadığı sevinçle ilgili de konuşan 29 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse insanlar o gol sevincini anlamadı. Benim yaptığım sevinç Galatasaray taraftarına karşı bir sevinç değildi. O anda çok önemli bir gol atmıştım tabii ki ama kendimle alakalı bir sevinçti. Takımım ve kendi adıma, yeni bir adım atabilmek için çok önemli bir goldü. Anlamı da dışarıdan gelen eleştirileri çok fazla dinlemediğimle ilgiliydi. Hakkımda iyi şeyler de kötü şeyler de söylense bunları çok fazla dinlemediğim ve her zaman kendime odaklandığımla ilgiliydi. Golüm çok önemliydi ve bununla ilgili de gurur duyuyorum."

'ARDA GÜLER UMARIM DAHA FAZLASINI BAŞARIR'

Son olarak Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği ve şu an Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Crespo, "Çok çok mutluyum onun için. Umarım daha fazlasını başarabilir" dedi.