Çorum FK, Yeni Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından, tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu ile anlaşmaya vardı. Yeni görevine başlayan Çavuş, "Çorum FK'yı Anadolu'nun yıldızı yapmak istiyoruz" dedi.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayıran Çorum FK yönetimi, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile anlaştı. Hüseyin Eroğlu için Çorum FK tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene Çorum FK Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp yetkilileri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu, sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından kulüp yönetimi tarafından Hüseyin Eroğlu'na isminin yazılı olduğu Çorum FK forması takdim edildi. Daha sonra yeni teknik direktör Eroğlu, yönetim kadrosuyla birlikte Çorum Şehir Stadyumu'nu gezerek saha ve tesisler hakkında bilgi aldı.

"5. şampiyonluk için buraya çağırdığımızı söyledik"

Düzenlenen programda konuşan Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, "Tahsin hocama ve Çağdaş hocama buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Hüseyin hocamızı hepiniz yakından tanıyorsunuz. Bu ilginç tecrübeli ve çok iyi, en iyi hocası bana göre. Kariyerimizde bir şampiyonluğu var. Kendisiyle görüştüğümüzde 5. şampiyonluk için buraya çağırdığımızı söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Çorum Futbol Kulübümüzü Anadolu'nun yıldızı olarak değerlendirdi. Biz bunu bir tık ileri taşıyıp takım yıldızı yapmasını bekliyoruz. Hep beraber yapacağız bunu. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz içerisinde Hüseyin hocamızla bu yola çıktık. Kısa vadeli hedefimiz bu takımı Süper lige taşımak, orta vadeli hedefimiz bu takımın Anadolu'nun yıldızlarını içinde barındıracak bir yıldızlar Akademisi kurma, uzun vadeli planımız ise Çorum futbol kulübünü Avrupa'ya entegre etmektir. Hüseyin hocama hoş geldin diyordum ve sözü ona bırakıyorum" dedi.

"Birlikte olursak da bunu başaracağımıza inanıyorum"

Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "Hepiniz bir zincirin parçasısınız aslında. Tabii futbolcularımız ve taraftarlarımız en büyük, en güçlü, en değerli zincirin parçaları. Onlar büyük aktörler. Bizlerin hep birlikte o zinciri oluşturarak başarıyı sağlamamız gerekiyor. Tek başına kimse bunları başaramaz ama bu Çorum şehri için çok değerli ve önemli. Sizlere de ihtiyaç var. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Birlikte olursak da bunu başaracağımıza inanıyorum. Kırmızı renk önemlidir. Geriye dönüp baktığımızda şampiyonlukları kırmızı olan renkte yaşamışım. Altınordu kırmızı-lacivert, bir tane şampiyonluk var. Samsunspor, kırmızı-beyaz bir şampiyonluk. Geçtiğimiz sene Gençlerbirliği'nde kırmızı-kara, yeni bir şampiyonluk ve bugün siyah ve kırmızı, Çorum FK. İnşallah yolun sonu yine Süper Lig olacak ve bunu başaracağız. Ülkelerin merkezlerinde bulunan şehirler coğrafi açıdan çok değerlidir. Çorum FK'da her geçen gün futbol anlamında ülkeye çok değer katmak gibi bir potansiyele sahip bir takım. Bizler burada olmaktan dolayı gururluyuz ve bu başarının bir parçası olmaktan dolayı süreci lehimize çevirdiğimizde başarılı olduğumuzda ne kadar mutlu olacağımızı hep beraber göreceğiz. Ayrıca Çorum FK'yı Anadolu'nun yıldızını yapmak istiyoruz, buna da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Sorun odaklı değil, her zaman çözüm odaklıyım"

Başarı odaklı olduğunu dile getiren Eroğlu, "Sorun odaklı değil, her zaman çözüm odaklıyım. Eksikler tabii ki var. Ben de biliyorum bunu. Takımın bundan sonraki fikstüre baktığımızda zor bir fikstürü de var. İlk yarının bitimine doğru güçlü rakiplerle oynanacak. Bunu da biliyoruz. Ama biz buraya geldiğimize göre bunu başarmak için geldik. İşimizi çok çalışarak benim için çok önemlidir. İşimi, dersimi çok iyi çalışırım ekibimizle birlikte. Oyuncularımızı, dersimizi iyi çalıştırırız. Önemli olan tabii ki bunu sahaya performans anlamında çevirmek. Eğer şampiyonluğa hedef koyduysan güçlü bir oyun oynaman gerekiyor. Bunu tribünde taraftarına hissettirmen gerekiyor, rakibe hissettirmen gerekiyor. Biz de sahada kendimizi güçlü olarak söyleyebilirim. Bunda mütevazı olmayacağım tabii ki. Sezon içerisinde elde ettiğimiz başarılar bunun bir göstergesi. Evet, oyuncu grubu, transfer edilen oyuncu grubu var. Şu an devreye kadar bizim için önemli olan elimizdeki her oyuncudan en yüksek verimi almak. Evet, planlarımızla ilgili seyrettiğimiz maçlar, takımın oynadığı oyunculara göre oyun düzeniyle ilgili gereken her şeyi yapacağız ve ilk haftadan itibaren takımımıza bunu aşılamaya başlayacağız ve ilk hafta alacağımız skorlarla da puan durumunda yükselmeye başlarız" şeklinde konuştu. - ÇORUM