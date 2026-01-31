Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Bu maçlar, sondakika'>son dakika da olsa gelen golle bence şampiyonluğun habercisi." dedi.

Eroğlu, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da müsabakaya taktiksel olarak iyi hazırlandığını söyledi.

Maçta iki takımın da pozisyonlar bulduğunu belirten Eroğlu, "Ancak oyun hakimiyeti genelde bizdeydi. Taktiksel anlamda biraz savunmayı geride kurmak istedik çünkü rakip, etkili hücum oyuncularıyla savunma arkasına yaptığı koşularla güçlü bir takım." diye konuştu.

İkinci yarıda oyuncu ve formasyon değişiklikleriyle 70'inci dakikadan itibaren oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini dile getiren Eroğlu, "Tabii ki girdiğimiz pozisyonları özellikle ceza sahası girişlerinde daha iyi sonuçlandırmamız gerekiyor ki şampiyonluk yolunda buna çok ihtiyacımız var. Çok önemli bir 3 puan aldık. Bu maçlar, son dakika da olsa gelen golle bence şampiyonluğun habercisi. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, zor bir deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "Çorum FK, kadro kalitesi çok yüksek bir takım ama ona rağmen ilk yarı skoru bulmaya çok yakın bir oyun oynadık. Pozisyon vermeden ikinci yarı daha duygusal, daha öne doğru hareket eden bir Çorum FK karşısında geçiş hücumlarıyla skoru alabilirdik." dedi.

Futbolcularının iyi mücadele ettiğinin altını çizen Koşukavak, "Bu kadar iyi mücadele edince 87. dakikada penaltı golüyle mağlup olduğumuza üzüldüm. Bu mücadelenin hakkı buradan bir puan almaktı. Çünkü rakip ikinci yarı biraz daha fazla topa sahip oldu ama bize karşı hiçbir üretkenlik sağlayamadı." diye konuştu.

Çorum FK'den daha baskılı bir oyun beklediklerini ancak baskının beklentisinin altında kaldığını aktaran Koşukavak, "Bir puanı 87. dakikada bir penaltıyla bırakmak bizim gibi küçük bütçeli bir takım için üzücü. Oyuncularımın emeğine üzüldüm." şeklinde görüş belirtti.

Takımının oyunundan memnun olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Herhalde Çorum'un iki oyuncusu bizim takımımızın maliyetidir. Üzüldüm. Bir puanı hak etmiştik. Çorum FK'ye bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.