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Corendon Alanyaspor, Konyaspor ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu Guilherme sol çaprazdan vurdu. Savunmadan sekerek ters kanada açılan topu ceza alanı ön çizgisinden Muriç ağlara gönderdi.2-2

62. dakikada Oğuz'un derinlemesine pasıyla kale alanı çaprazında topu alan Sisto'nun bekletmeden vuruşu uzak kale direği dibinden auta çıktı.

75. dakikada Augusto'nun ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.

79. dakikada ceza yayı gerisinden Nzonzi'nin sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

85. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasına sağ arka direkte Calvo'nun kafası yan ağlarda kaldı.

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Lima, Aliti, Efecan Karaca (Janvier dk. 84), Cordova (Eduardo dk. 58), Oğuz Aydın, Sisto, Coelho (Fer dk. 76 x), Augusto, Yusuf Özdemir, Novais

Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Anderson Silva, Yunus Bahadır, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Muric (Andreasen dk.65), Cicaldau (Uğurcan Yazgılı dk. 88), Guilherme, Calvo, Cikaleshi (Yasir Subaşı dk.88), Ahmet Oğuz (Cebrail dk.46), Oğulcan Ülgün (Nzonzi dk75), Marlos Duran

Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Metehan Mert, Niko Rak, Paz,Nzonzi

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Cordova (dk.28), Novais(dk.39) (Alanyaspor), Cicaldau (dk. 32), Muric (dk. 52) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Moreno (Konyaspor), Novais, Richard (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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