Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçta Kasımpaşa'nın golleri Djilobodji, Koita ve Fall'dan gelirken, Alanyaspor'un tek golünü Oğuz Aydın kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Candeias rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek ortasında yaptı, kale önünde Oğuz Aydın'ın gelişine şutu ağlara gitti. 1-0
60. dakikada Ouanes'in ortasında arka direkte topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
65. dakikada Ouanes'in pasıyla ceza sahasına giren Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2
77. dakikada Ouanes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortaya gelişine vuran Fall, skoru belirledi. 1-3
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Olguncan xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz x, Candeias x (Pedro Pereira dk. 82 ?) Fatih Aksoy x, Furkan x, Feddal x (Umut Güneş dk. 82 ?), Yusuf xx, Fer xx, Doumbia x (Lusamba dk. 71 x), Efecan xx, Oğuz xx (Cavaleiro dk. 68 x), Erencan x (Koulouris dk. 71 x)
Yedekler: Yavuz, Ahmet Gülay, Balkovec, Ümit Akdağ, Eduardo
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Erdem xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin xx (Hajradinovic dk. 71 x), Hadergjonaj xx, Aytaç Kara xx, Malsa xx, Ouanes xx, Eysseric xx (Chouiar dk. 89 ?), Fall xx (Ahmet Emin dk. 89 ?), Bahoken x (Koita dk. 53 xx)
Yedekler: Ertuğrul, Fabiano, Sadık, Gökhan Gül, Tunay Torun, Berat
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Oğuz Aydın (dk. 49) (Alanyaspor), Djilobodji (dk. 60), Koita (dk. 65), Fall (dk. 78) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Doumbia (Alanyaspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa) - ANTALYA
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023