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Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçta Kasımpaşa'nın golleri Djilobodji, Koita ve Fall'dan gelirken, Alanyaspor'un tek golünü Oğuz Aydın kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Candeias rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek ortasında yaptı, kale önünde Oğuz Aydın'ın gelişine şutu ağlara gitti. 1-0

60. dakikada Ouanes'in ortasında arka direkte topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

65. dakikada Ouanes'in pasıyla ceza sahasına giren Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2

77. dakikada Ouanes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortaya gelişine vuran Fall, skoru belirledi. 1-3

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Olguncan xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz x, Candeias x (Pedro Pereira dk. 82 ?) Fatih Aksoy x, Furkan x, Feddal x (Umut Güneş dk. 82 ?), Yusuf xx, Fer xx, Doumbia x (Lusamba dk. 71 x), Efecan xx, Oğuz xx (Cavaleiro dk. 68 x), Erencan x (Koulouris dk. 71 x)

Yedekler: Yavuz, Ahmet Gülay, Balkovec, Ümit Akdağ, Eduardo

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa: Erdem xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin xx (Hajradinovic dk. 71 x), Hadergjonaj xx, Aytaç Kara xx, Malsa xx, Ouanes xx, Eysseric xx (Chouiar dk. 89 ?), Fall xx (Ahmet Emin dk. 89 ?), Bahoken x (Koita dk. 53 xx)

Yedekler: Ertuğrul, Fabiano, Sadık, Gökhan Gül, Tunay Torun, Berat

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Oğuz Aydın (dk. 49) (Alanyaspor), Djilobodji (dk. 60), Koita (dk. 65), Fall (dk. 78) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Doumbia (Alanyaspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Oğuz Aydın Kasımpaşa Spor Haberler

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