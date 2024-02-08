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Corendon Alanyaspor, Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2005 doğumlu olan oyuncu, Nijerya'nın Wat Football Club takımında forma giyiyordu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzaladı.

Turuncu yeşilli takımdan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Wat Football Club takımında forma giyen Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

4,5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun 2005 doğumlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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