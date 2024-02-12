Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'un, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıktı. Alanyaspor, 8 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'un, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıktı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Alanyaspor, 8 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Alanyaspor'un, Adana Demirspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Tribünü: 200 TL
Kuzey ve Güney Kale Arkası: 100 TL
Misafir Tribünü: 200 TL. - ANTALYA