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Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Bodrum FK'nın Beşiktaş maçında penaltı beklediği ancak, incelenmesine rağmen devam kararının çıktığı pozisyon haftaya damgasını vurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Beşiktaş-Bodrum FK maçında Taylan Antalyalı ile Felix Uduokhai arasında yaşanan ve haftaya damga vuran penaltı pozisyonu ile Göztepe- Kasımpaşa karşılaşmasında İzmir ekibinin ofsayt nedeniyle iptal edilen golü yer aldı.

  • Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşmasında konuk takımın penaltı beklediği pozisyon;

VAR Hakemi Erkan Engin: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Mehmet Türkmen: Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş.

Hakem Mehmet Türkmen: 14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım.

VAR Hakemi Erkan Engin: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.

Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenev in dün Konyaspor karşısında yine kollandığını gördükten sonra bu artık bardağı taşıran son damla oldu. Artık takip etmiyorum bu tiyatro ligi. Amaçları belli Galatasaray la fark açılmasın ki yayın gelirleri düşmesin. Bundan dolayı bu kadar adaletsizlik var. Alın bu tiyatro ligi sizin olsun. Artık sadece Avrupa ligi maçlarını takip ederim çünkü orada gerçek bir mücadele var.

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

a takımı ıle be takımı da hepsı aynı ama f takımı harıc yanı fenevın zaten uefada tescıllenmıs sıke yaptıgı uefa lıstesınde sıkecıler takımlar lıstesınde var

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

VAR Hakemi daha ne desin?

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