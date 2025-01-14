Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Beşiktaş-Bodrum FK maçında Taylan Antalyalı ile Felix Uduokhai arasında yaşanan ve haftaya damga vuran penaltı pozisyonu ile Göztepe- Kasımpaşa karşılaşmasında İzmir ekibinin ofsayt nedeniyle iptal edilen golü yer aldı.

Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşmasında konuk takımın penaltı beklediği pozisyon;

VAR Hakemi Erkan Engin: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Mehmet Türkmen: Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş.

Hakem Mehmet Türkmen: 14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım.

VAR Hakemi Erkan Engin: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS