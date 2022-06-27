Cirit müsabakaları nefes kesti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cirit müsabakaları nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Cirit müsabakaları nefes kesti

Aşkale'de Cirit müsabakaları nefes kesti.

Aşkale'de Cirit müsabakaları nefes kesti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Atlı Cirit Federasyonu Erzurum grup müsabakaları 3. haftasında yine izleyenlerin beğenisini kazandı.

Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı 3.hafta müsabakalarında 2 Aşkale takımı karşılaştı. Aşkale Mert Dadaş ile Aşkale Atlı Spor Cirit takımları ilk kez resmi müsabakalarda yer alması yanı sıra ilk kez de derbi maçına çıktı.

Müsabaka Aşkale Atlı Spor Cirit takımının üstünlüğü ile sonuçlandı. Federasyon İl Temsilcisi Bahri Önal, federasyon üyeleri ve cirit severlerin izlediği müsabakalar 3 grup 15 takımdan oluşuyor. Resmi müsabakalarda dereceye giren takımlar bir üst turda mücadele edecek. Gruplarda dereceye yapan takımlar Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Süper Ligde Erzurum'u temsilen 7 takım bulunurken son şampiyon Erzurum Şengel Atlı Spor Cirit takımı oldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Erzurum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title