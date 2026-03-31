Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa odaklanan ÇBK Mersin, finalin ilk maçında avantaj peşinde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco'ya konuk olacak ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini yenip kupanın sahibinin belirleneceği sahasındaki rövanş karşılaşmasına avantajlı skorla çıkmak istiyor.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde Fransa'nın BLMA ekibini eleyen ÇİMSA ÇBK Mersin, çift ayaklı finalde Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile karşılaşacak.

Kupanın sahibinin belirleneceği finalin ilk maçı 2 Nisan'da Yunanistan'ın Glyfada kentinde, ikinci karşılaşma ise 7 Nisan'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Deplasmandaki mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, Yunanistan'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

ÇİMSA ÇBK Mersin, kupayı kazanacak takımın netleşeceği Mersin'deki müsabakaya avantajlı skorla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Başantrenör Memnun: "Her topun kıymetini bilerek oynayacağız"

Başantrenör Ekrem Memnun, AA muhabirine, çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Kupayı bir Anadolu takımına kazandırmayı çok istediklerini vurgulayan Memnun, "Hem bunda ilk olmak hem de emeklerimizin, yatırımların karşılığını mutlaka almak istiyoruz. Athinaikos, bu kupayı kazanmak için kurulmuş bir takım. Onlar da çok iddialı, bunun bilincindeyiz. Biz de çok iddialıyız ve kazanmak istiyoruz." dedi.

Memnun, Mersin'e galibiyetle dönmeyi önemsediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her sayının önemi var. Her topun kıymetini bilerek çok dikkatli oynayacağız. Bütün planımız bu. Bunun için hazırlanıyoruz, motivasyonumuz yerinde. En önemli hedefimiz bu. Gereğini yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncular da bunun farkında. Çok tecrübeli oyuncularımız var, motivasyonları zaten bu kupa. İlk önce o mücadele kavgasını kazanmak istiyoruz. Finaller öyle oynanıyor. Olabildiği kadar basit, komplike olmadan en basit şekilde mücadele ederek kazanmak isteyeceğiz."

Asena Yalçın: "Mersin'e kupanın çok yakışacağını düşünüyorum"

Takım kaptanlarından Asena Yalçın, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Mersin'e kupanın çok yakışacağını düşünüyorum çünkü biz burada bu kupayı hak ettik. Senelerdir finallerdeyiz, bir türlü kupaya uzanamadık. O sene, bu sene olursa hem Mersin hem bizim hem de takım için çok büyük başarı olacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.

Finalde skor avantajının önemine dikkati çeken Asena, "Orada ne olursa olsun eğer 4 sayı gerideysek 3 sayı geride olmak için, 5 sayı öndeysek 6 sayı önde olmak savaşacağız. İkinci maçta da inşallah Mersin halkıyla kupayı burada bırakacağız diye düşünüyorum. Finale kadar geldik. O kupayı almamız gerekiyor ve herkes bunun bilincinde. Öyle bir grubuz. Eminim herkes çıkıp elinden gelenin en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.