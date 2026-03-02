Haberler

Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi

Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı sonrası Akdeniz ekibinde forma giyen Ümit Akdağ'ın yaptığı hamle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız isim, sosyal medya hesabına gelen "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.

MAÇ SONUNDA DİKKAT ÇEKEN OLAY

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak dikkat çekici bir olay yaşandı. Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ, sosyal medya hesabına Galatasaraylı taraftardan gelen bir yorumu beğenerek gündeme oturdu.

ÜMİT AKDAĞ 'COME TO GALATASARAY' YORUMUNU BEĞENDİ

Akdeniz ekibinin 22 yaşındaki yıldız ismi, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Galatasaray" yorumuna beğeni attı. Bu hareket, taraftarlar üzerinde heyecan yaratırken, sosyal medya hesabına daha fazla "Come to Galatasaray" yorumları yapıldı.

İSMİ GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Ümit Akdağ'ın ismi Göztepe ve Toulouse'da kiralık olarak forma giydiği dönemde Galatasaray'la sık sık anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

