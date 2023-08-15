Cimbom transferde büyük oynuyor! Galatasaray, PSG'li yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi!

Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından Galatasaray, ortasaha transferinde çıtayı yüksek tutuyor. Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'yi transfer etmek için harekete geçen sarı kırmızılılar, orta sahada dinamizm yakalamak istiyor. İşte, PSG'nin dinamosu Veratti transferine ilişkin detaylar…

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'ye talip oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu için 3 milyon euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Öte yandan Galatasaray'ın teklifinde 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtiliyor. İşte, yıldız futbolcunun transferine ilişkin detaylar ve Veratti'nin bilinmeyenleri…

YENİ HEDEF: PSG'NİN DİNAMOSU

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray; Icardi, Zaha ve Tete'nin ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi gözüne kestirdi.

Veratti

CİMBOM'DA SATIN ALMA OPSİYONLU ANLAŞMA İSTİYOR

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'ye talip oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu için 3 milyon euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Öte yandan Galatasaray'ın teklifinde 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtiliyor.

Messi - Di Maria - Veratti - Neymar

TİMUR, FİNALİ VERATTİ İLE YAPMAK İSTİYOR

Psg'nin kadroda düşünmediği Marco Verratti'ye gelen bu teklife sıcak baktığı ve teklifi kabul etmek üzere olduğu öğrenildi. Yıllık 3 milyon Euro kiralama bedelini gözden çıkartan Galatasaray, Marco Veratti transferiyle sezonu kapamak istiyor.

Veratti / Mbappe

TAM BİR TAKIM OYUNCUSU

Marco Verratti (5 Kasım 1992), İtalyan futbolcudur. Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

Geçtiğimiz sezon 38 maçta görev alan Marco Verratti 1 asist ile mücadele etti.

Orta sahada İsveç çakısı rolü üstlene Veratti, bir merkez orta saha oyuncusudur. Rakip takım oyuncularına pres uygulayabiliyor ayrıca takımı atağa çıktığında ataklara yön verebiliyor. Uzun paslar ve üstün oyun görüşü özellikleri de olan oyuncu, performansıyla parmak ısırtıyor.

Veratti