Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, Trenyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

OSIMHEN'DEN 8 DAKİKADA 2 GOL

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımdaki ilk gollerini Kasımpaşa'ya attı. Osimhen, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında takımını 2-0 öne geçiren golleri kaydetti Daha önce de 3 asisti bulunan Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti. Golcü futbolcu, attığı ilk golün ardından sırtında "Finally (Sonunda)" yazan bir Galatasaray formasını tribünlere gösterdi.

ICARDI SAHNEYE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın bir diğer yıldız golcüsü Mauro Icardi de 34. dakikada sahneye çıktı. Jakobs'un asistiyle fileleri bulan Arjantinli forvet, golün ardından klasikleşen sevincini yaptı. Icardi'ye Victor Osimhen de eşlik etti.

FALL FARKI 2'YE DÜŞÜRDÜ

Kasımpaşa, ilk yarının son dakikalarında farkı 2'ye indirdi. Mamadou Fall, 44. dakikada attığı güzel golle skoru 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

OSIMHEN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Victor Osimhen, ilk yarının son bölümünde topsuz alanda kendini bir anda yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. 45. dakikada sağlık heyeti ile konuşan Osimhen, tekrar sahaya döndü. Arka adalesinde sertlik hisseden ve kendini deneyen Nijeryalı golcü, riske edilmemek için oyundan alındı ve yerini Dries Mertens'e bıraktı.

KASIMPAŞA'NIN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmada tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Mücadelenin 50. dakikasında Fall'un içeri çevirdiğ topu Jakobs karşıladı. Hakem Oğzuhan Çakır, Jakobs'un topu eliyle uzaklaştırdığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. VAR'da bulunan Ali Şansalan, Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulundu. Hakem, pozisyonu monitörde inceledi ve penaltıyı iptal etti.

PENALTIDAN FARK 1'E İNDİ

Kasımpaşa karşılaşmanın 82. dakikasında penaltı kazandı. Fall'un ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Jakobs uzaklaştırdı. Kasımpaşalı futbolcular Galatasaraylı futbolcunun topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu ve penaltı bekledi. VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu monitörde izleyen Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, Muslera'yı ve topu ayrı köşelere gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.

KASIMPAŞA PUANI KOPARDI

Kasımpaşa, 3-0 geriye düştüğü maçta Da Costa'nın 90+5. dakikada kaydettiği golle skoru 3-3'e getirdi. Espinoza'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Da Costa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

LİGDE İLK KAYIP: OKAN BURUK REKORU KAÇIRDI

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde 7'de 7'yi kaçırdı. Bu sonuçla birlikte ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray, 19 puanla liderliği bıraktı. Cimbom'dan puanı koparan Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi. Galatasaray bir sonraki maçta Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile oynayacak. Kasımpaşa ise ligde Bodrum FK'yi konuk edecek.