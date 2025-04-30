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CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi

CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in transferi için taraftarlara çağrıda bulundu. Yalım, her Galatasaray taraftarının kulübün hesabına bin TL bağış yapması durumunda, Osimhen'in transferinin gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bu çağrı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve gündeme oturdu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisini almak için Galatasaray taraftarından bin lira bağış yapmasını istedi.

"NE DERSİNİZ?"

Yalım, sosyal medya hesabından Osimhen hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. X hesabından bir paylaşım yapan Yalım, "Tüm Galatasaraylı taraftarlarımıza sesleniyorum. Osimhen'i transfer etmek için her taraftarımız kulübümüzün hesabına bin TL (1000) bağışlarsak futbolcumuzun transferini yapabiliriz. Eyy taraftarlarımız ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. Yalım'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak gündeme oturdu.

CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

o iş sadece sizin istemenizle olmuyor Sence kendisini isteyen daha büyük Dünya kulüpleri varken Türkiye'de kalır mı kalmaz bu yorumun Burada dursun Osimhen gidici

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

sadece sen değil tüm millet vekilleri 1 gün olsun SMA için her bir birey 3 5 atarsa şu.kadar insan kurtulur diye yardım kampanyası yaptı mı ? yok çünkü işin ucunda SMA'lı sorununu dile getirip bunu devlet ödemesi olarak verilmes durumda arpanız azalacak .

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