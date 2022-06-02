Chelsea'nin yıldızı, ünlü dizinin oyuncusuyla görüntülendi! Sosyal medya yıkıldı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Chelsea oyuncusu Ben Chilwell, Too Hot To Handle dizisinde oynadığı rolle ünlenen model Holly Scarfone ile Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks bir mekandan el el çıkarken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.
Instagram'da 700.000 takipçisi olan Holly Scarfone ile Chelsea'nin dünyaca ünlü sol beki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. İkili aşk dedikodularını doğrulamış oldu.
AŞK DEDİKODULARI CEVAP BULDU
Holly, Chilwell ile görüntülenmeden önce Scott Disick ile aşk yaşadığı dedikoduları gündeme oturmuştu. Chilwell ile görüntülenen ünlü model bu iddialara son noktayı koymuş oldu. Çift geçen hafta da Malibu'da lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi.