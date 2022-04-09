İngiltere'de neler oluyor öyle! 23 dakikada inanılmazı başaran Chelsea, Real Madrid mağlubiyetinin acısını çıkardı
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid'e 3-1 yenilen Chelsea, bu mağlubiyetin acısını adeta Premier Lig'de çıkardı. Deplasmanda Southampton'la karşılaşan Maviler, 8. dakika ile 31. dakika arasında rakip filelere tam 4 gol bıraktı.
Özellikle Roman Abramovich'in kulüp sahipliğini bırakma kararı almasından sonra kötü günler geçiren Chelsea, Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında adeta sahadan silinmişti. Rakibine 3-1 yenilen Maviler, bu hezimetin acısını Premier Lig'de çıkardı.
GOL PERDESİ 8. DAKİKADA AÇILDI
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Southampton'la deplasmanda karşılaşan Chelsea 8. dakikaka ile 31. dakika arasında adeta fırtına estirdi. Maviler 8. dakikada Alonso, 16. dakikada Mount, 22. dakikada Timo Werner ve 31. dakikada Havertz'in golleriyle mücadelede 4-0'lık üstünlük yakaladı. Chelsea, Premier Lig'de 59 puanla Manchester City ve Liverpool arkasında 3. sırada bulunuyor.