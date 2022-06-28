Ceyhan'da 5 bin çocuk yüzme öğrenecek

Adana'nın Ceyhan ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 5 bin çocuk yüzme öğrenecek.

Okulların kapanmasıyla birlikte 20 Haziran Pazartesi günü başlayan yüzme kursları, Kredi Yurtlar Kurumu ve Spor Salonu bahçesine kurulan portatif havuzlarda gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda, 07-15 yaş arası çocuklara 25'erli gruplar halinde, 6 yüzme antrenörü tarafından günlük 1 saat yüzme eğitimi veriliyor. Kurslar, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Kredi Yurtlar Kurumu bahçesindeki havuzdaki kursun açılışına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abbas Şengül ile katılan Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, kursa gelen çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen kursa gösterilen yoğun ilgiden dolayı ailelere teşekkür eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abbas Şengül, "Hedefimiz 5 bin çocuğumuza yüzme eğitimi vermek. Ücretsiz olarak verilen kurslarımız ile ilçemizde yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor