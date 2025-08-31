Ceyhan Ağbal'ın Dünya Şampiyonası Hedefi: Altın Madalya

Engelli bilek güreşinde Türkiye birincilikleri kazanan 30 yaşındaki Ceyhan Ağbal, başarısını Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda elde edeceği derecelerle taçlandırmak istiyor.

Kazara tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındayken sol bacağından sakat kalan Ceyhan, hayata küsmeyerek spora yöneldi.

Sivas'ta yaşayan ve vücut geliştirme, halter branşlarında Türkiye şampiyonlukları elde eden Ceyhan, antrenörlerinin yönlendirmesiyle yaklaşık 8 yıl önce bilek güreşine de başladı.

Engelli bilek güreşinde sağ ve sol kolda 5 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan, geçen yıl Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan ve Dünya Şampiyonası'nda sol kolda dördüncülük, sağ kolda beşincilik elde eden Ceyhan, kariyerine dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Sivas İl Özel İdaresinde işçi olarak çalışan milli sporcu Ceyhan Ağbal, AA muhabirine, 20 yıl önce geçirdiği silah kazası nedeniyle sol bacağının sakat kaldığını söyledi.

Kendisine engelli denilmesinden rahatsız olduğunu ve hiçbir zaman hayata küsmediğini belirten Ceyhan, "Hayatın peşini hiçbir zaman bırakmadım. Gerek lise, gerek üniversite yıllarımda, gerekse spor hayatımda hep bir şeylerin peşinden koştum." dedi.

Daha önce vücut geliştirme ve halter yaptığını anımsatan Ceyhan, bilek güreşi sporuna 2017 yılında başladığını ve katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini ifade etti.

"İnşallah ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağım"

Başarılarının tesadüf olmadığına dikkati çeken ve 10-23 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlandığını vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Vücut geliştirmede ve halterde Türkiye şampiyonluğum var. Bilek güreşinde yine Türkiye şampiyonluğum var. Bilek güreşinde gerçekten çok iddialıyım. Dünya Şampiyonası'nda ya bu kolumu oraya bırakıp geleceğim ya da güzel bir derece yapacağım. Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenecek şampiyonada inşallah ay yıldızlı bayrağımızı orada dalgalandıracağım. İnşallah orada güzel bir derece yapacağım."

Dünya Şampiyonası'na bir yıldır hazırlandığını dile getiren Ceyhan, antrenmanlarının güzel geçtiğini söyledi.

"Azimsiz bir insan engelli bir insandır"

Her insanın bir engelli adayı olduğunu anlatan Ceyhan, "Ben de sıradan bir insandım ama talihsiz bir kaza başıma geldi. Engel bir insan için engel değildir, çok kafaya takmamak lazım. Azimsiz bir insan engelli bir insandır." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende ise Ceyhan'ın azmiyle örnek bir sporcu olduğunu ifade etti.

Ceyhan'a Dünya Şampiyonası'nda güveninin tam olduğunu belirten Rende, "Biz elimizden geldiği kadar onlara destek oluyoruz. İl yöneticilerimizin de onlara maddi anlamda destek sağlayacaklarına inanıyoruz." dedi.