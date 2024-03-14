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CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024 Palandöken'de başladı

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Erzurum'da CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı. Türkiye ve Romanya'dan toplam 18 takımın katıldığı turnuvada Türkiye madalya şansı arıyor.

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etkinliğine Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Palandöken ev sahipliği yapıyor.

Erzurum'da CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı başladı. İlk gün maçları kıran kırana geçti. Türkiye Voleybol Federasyonu ile Ejder 3200 A.Ş'nin ortaklaşa düzenlediği CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024, Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan voleybol sahalarında gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya erkeklerde Türkiye, Ukrayna, İtalya, Fransa, Polonya ve İran'dan 13 takım, kadınlarda ise Türkiye ve Romanya'dan 5 takım katıldı.

Türkiye erkeklerde 7, kadınlarda 4 takımla madalya şansı arıyor. Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmiş yıllarda burada kar voleybolu müsabakaları yapılmıştı, yerelde de yapılıyordu. Artık amacımız ulusal değil uluslararası tüm müsabakaları Palandöken'de yapmak. Burada Ejder 3200'ün ev sahipliğinde kalıcı iki saha yapıyoruz. Yazın plaj, kışın da kar voleybolu müsabakalarını organize etmek istiyoruz. Burada Erzurum'dan bir takımımız mücadele ediyor" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayak Merkezi Voleybol Türkiye Erzurum Romanya Spor Güncel Haberler

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