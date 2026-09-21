CEV Avrupa Şampiyonası'nda Fransa, Romanya, Finlandiya ve İtalya çeyrek finale çıktı

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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa, Romanya, Finlandiya ve İtalya, çeyrek finale yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya ve İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen son 16 turu müsabakalarında 4 karşılaşma oynandı.

Sofya'da oynanan günün ilk maçında son iki olimpiyat şampiyonu Fransa, Portekiz'i 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ukrayna'yı 25-22, 25-21, 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup eden Romanya, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.

Torino'daki ilk karşılaşmada Finlandiya, Yunanistan'ı 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13) yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının ikinci basamağındaki İtalya da Danimarka'yı 25-22, 25-16, 25-11'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti ve Finlandiya'nın rakibi oldu.

Organizasyonun son 16 turu Belçika-Çekya ve Slovenya-Sırbistan karşılaşmalarıyla sona erecek. Çeyrek final müsabakaları, 22 Eylül Salı günü Sofya'da, 23 Eylül Çarşamba günü ise Torino'da oynanacak.

Kaynak: AA