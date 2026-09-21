Haberler

CEV Avrupa Şampiyonası'nda Fransa, Romanya, Finlandiya ve İtalya çeyrek finale çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Fransa, Romanya, Finlandiya ve İtalya çeyrek finale yükseldi. Sofya ve Torino'daki maçlarda Fransa Portekiz'i, Romanya Ukrayna'yı, Finlandiya Yunanistan'ı, İtalya Danimarka'yı mağlup etti.

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa, Romanya, Finlandiya ve İtalya, çeyrek finale yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya ve İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen son 16 turu müsabakalarında 4 karşılaşma oynandı.

Sofya'da oynanan günün ilk maçında son iki olimpiyat şampiyonu Fransa, Portekiz'i 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ukrayna'yı 25-22, 25-21, 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup eden Romanya, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.

Torino'daki ilk karşılaşmada Finlandiya, Yunanistan'ı 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13) yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının ikinci basamağındaki İtalya da Danimarka'yı 25-22, 25-16, 25-11'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti ve Finlandiya'nın rakibi oldu.

Organizasyonun son 16 turu Belçika-Çekya ve Slovenya-Sırbistan karşılaşmalarıyla sona erecek. Çeyrek final müsabakaları, 22 Eylül Salı günü Sofya'da, 23 Eylül Çarşamba günü ise Torino'da oynanacak.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den 'Demirtaş-Öcalan' polemiğine yanıt: Benim öyle bir niyetim yok

Özgür Özel'den "Demirtaş-Öcalan" polemiğine yanıt! Niyeti başkaymış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Yaya geçidi kullanmanın bedeli ağır oldu!
Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk

Kadıköy'de 1088 gün sonra bir ilk!
Trump, zafer takı projesinin 'üst düzey bir askeri kompleks' olacağını belirtti

Trump, başkentin ortasına devasa bir askeri kompleks dikiyor
İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay: Moral olsun diye uyuşturucu ve dansözlü partiler düzenlemiş

İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay
Oğuzhan Koç'tan konserde sigara tepkisi: Buranın ağası sen misin?

Ünlü şarkıcı sahnede çileden çıktı: Buranın ağası sen misin?

Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı

Süper Lig'in eski yıldızı kabusu yaşadı! Maç öncesi dehşet anları
Rojin Kabaiş soruşturmasını aydınlatacak yöntem ilk kez denenecek

Rojin Kabaiş soruşturması aydınlanıyor mu? Bu yöntem ilk kez denenecek