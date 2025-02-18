Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

İstanbul'da hayat duracak! Uçuşlar şimdiden iptal ediliyor
Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2013'te Fransa'da kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayata giren ve 12 yıldır komada bulunan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in ailesine tıbbi fotoğraflarını üzerinden şantaj yapıldı ve aileden 13 milyon sterlin talep edildi. Schumacher ailesine şantaj suçundan yargılanan 3 sanığa da hapis cezası verilirken, çete üyelerinden birisi Türk çıktı.

2013'te Fransa'da geçirdiği kayak kazası ardından bitkisel hayata giren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tıbbi fotoğraflarının sızdırılması dünya gündemine oturdu. Fotoğraflar karşılığında Schumacher'in ailesine milyonlarca sterlinlik şantaj yapıldı. Aileden para talep eden üç adam hakkında sanık eden davada karar açıklandı.

ÇETENİN BİR ÜYESİ TÜRK ÇIKTI: HAPİS CEZASI ALDILAR

Schumacher'in eski korumalarından Markus Fritsche, aileye şantaj yapmak için arkadaşı Yılmaz Toztürkan ve bilişim uzmanı oğlundan yardım aldı. Schumacher'in bin 500 fotoğrafını, 200 videosunu ve tıbbi bakımının ayrıntılarını internette yayınlamakla tehdit eden adam aileden 13 milyon sterlin talep etti. Toztürkan üç yıl hapis cezasına çarptırılırken, bilişim uzmanı oğlu altı ay ertelenmiş hapis cezası aldı. Fritsche de iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

SCHUMACHER AİLESİ DAHA FAZLA HAPİS CEZASI İSTEDİ

Schumacher ailesinin avukatı cezaları hafif bulurken, kararı temyize götüreceklerini belirtti. Almanya'nın Wuppertal kentindeki savcılar, şu anda ilgisiz bir suçtan hapiste olan Toztürkan'a üç yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Ancak Schumacher ailesi, "büyük ihanet" olarak gördükleri bu olay için beş yıl istedi.

Michael Schumacher'in eşi Corinna, Formula 1 efsanesinin sağlık sırlarıyla ilgili bir şantaj tehdidinin ardından üç kişinin mahkum edilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bay F için çok hafif olduğunu düşündüğümüz cezaya itiraz ettik. Bana göre bu olayın arkasındaki beyin oydu. Beni hala en çok şok eden şey, güvenin büyük ölçüde ihlal edilmiş olmasıdır. Potansiyel taklitçileri caydıracak bir ceza almalıdır" ifadelerine yer verildi.

Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

HARİCİ DİSK KAYIP: TEHDİT OLASILIĞI VAR

Schumacher'lerin avukatı Thilo Damm da "Mahkemenin söylediği her şeye katılmıyoruz. Elimizdeki tüm yasal imkânları kullanacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi. Damm ayrıca sanıkların evlerinin defalarca aranmasına rağmen hala kayıp olan bir sabit diskle ilgili endişelerini de dile getirdi. Ailenin avukatı, "Kayıp harici diskin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kristal bir kürem yok ama arka kapıdan başka bir tehdit olasılığı var" dedi.

Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

MAHKEMEDE İTİRAF: ÇOK ÜZGÜNÜM VE UTANIYORUM

Yılmaz Toztürkan, çıktığı mahkemede suçlarını itiraf etti. Toztürkan, mahkemeye yaptıklarının çok iğrenç olduğunu söyleyerek "Bunu hapishanedeki ikinci gün anladım. Bunun hesabını vereceğim. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Yaptıklarımın sorumluluğunu üstleneceğim" itirafında bulundu. Yılmaz Toztürkan, hassas dosyaları vermekle suçlanan Fritsche'den "beş rakamlı bir meblağ" karşılığında iki sabit disk aldığını söyledi.

Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

NE OLMUŞTU?

Davada baş sanık olarak Schumacher'in eski korumalarından Markus Fritsche gösterildi. Markus Fritsche, kazadan sonra Schumacher'in eşi Corina Schumacher tarafından işe alındı. Şu an 53 yaşında olan Fristche, 8 yıl boyunca Formula 1 efsanesinin bakım sürecine dahil oldu. Daha sonra aile bu bakım sürecinde değişiklik yapmaya karar verdi. Bu kararın işten çıkarılma anlamına geldiğini anlayan Fritsche, şantaj planını hazırladı. Daily Mail'e göre, hassas içeriklerin büyük çoğunluğu Fritsche tarafından Schumacher'in malikanesinden dört USB bellek ve iki sabit diskle çıkarıldı.

Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
img

Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
img

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Bütün üçkağıtçılik bizde Osmanlida sadaka verecek adam bulamadığından altınları sadaka taşına koyarlarmis bir iki ay dururmus herkes ihtiyaci kadar alır fazlası almazmis simdi bırakın altını sadaka taşını kökünden sökerler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.