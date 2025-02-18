Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

2013'te Fransa'da geçirdiği kayak kazası ardından bitkisel hayata giren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tıbbi fotoğraflarının sızdırılması dünya gündemine oturdu. Fotoğraflar karşılığında Schumacher'in ailesine milyonlarca sterlinlik şantaj yapıldı. Aileden para talep eden üç adam hakkında sanık eden davada karar açıklandı.

ÇETENİN BİR ÜYESİ TÜRK ÇIKTI: HAPİS CEZASI ALDILAR

Schumacher'in eski korumalarından Markus Fritsche, aileye şantaj yapmak için arkadaşı Yılmaz Toztürkan ve bilişim uzmanı oğlundan yardım aldı. Schumacher'in bin 500 fotoğrafını, 200 videosunu ve tıbbi bakımının ayrıntılarını internette yayınlamakla tehdit eden adam aileden 13 milyon sterlin talep etti. Toztürkan üç yıl hapis cezasına çarptırılırken, bilişim uzmanı oğlu altı ay ertelenmiş hapis cezası aldı. Fritsche de iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

SCHUMACHER AİLESİ DAHA FAZLA HAPİS CEZASI İSTEDİ

Schumacher ailesinin avukatı cezaları hafif bulurken, kararı temyize götüreceklerini belirtti. Almanya'nın Wuppertal kentindeki savcılar, şu anda ilgisiz bir suçtan hapiste olan Toztürkan'a üç yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Ancak Schumacher ailesi, "büyük ihanet" olarak gördükleri bu olay için beş yıl istedi.

Michael Schumacher'in eşi Corinna, Formula 1 efsanesinin sağlık sırlarıyla ilgili bir şantaj tehdidinin ardından üç kişinin mahkum edilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bay F için çok hafif olduğunu düşündüğümüz cezaya itiraz ettik. Bana göre bu olayın arkasındaki beyin oydu. Beni hala en çok şok eden şey, güvenin büyük ölçüde ihlal edilmiş olmasıdır. Potansiyel taklitçileri caydıracak bir ceza almalıdır" ifadelerine yer verildi.

HARİCİ DİSK KAYIP: TEHDİT OLASILIĞI VAR

Schumacher'lerin avukatı Thilo Damm da "Mahkemenin söylediği her şeye katılmıyoruz. Elimizdeki tüm yasal imkânları kullanacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi. Damm ayrıca sanıkların evlerinin defalarca aranmasına rağmen hala kayıp olan bir sabit diskle ilgili endişelerini de dile getirdi. Ailenin avukatı, "Kayıp harici diskin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kristal bir kürem yok ama arka kapıdan başka bir tehdit olasılığı var" dedi.

MAHKEMEDE İTİRAF: ÇOK ÜZGÜNÜM VE UTANIYORUM

Yılmaz Toztürkan, çıktığı mahkemede suçlarını itiraf etti. Toztürkan, mahkemeye yaptıklarının çok iğrenç olduğunu söyleyerek "Bunu hapishanedeki ikinci gün anladım. Bunun hesabını vereceğim. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Yaptıklarımın sorumluluğunu üstleneceğim" itirafında bulundu. Yılmaz Toztürkan, hassas dosyaları vermekle suçlanan Fritsche'den "beş rakamlı bir meblağ" karşılığında iki sabit disk aldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Davada baş sanık olarak Schumacher'in eski korumalarından Markus Fritsche gösterildi. Markus Fritsche, kazadan sonra Schumacher'in eşi Corina Schumacher tarafından işe alındı. Şu an 53 yaşında olan Fristche, 8 yıl boyunca Formula 1 efsanesinin bakım sürecine dahil oldu. Daha sonra aile bu bakım sürecinde değişiklik yapmaya karar verdi. Bu kararın işten çıkarılma anlamına geldiğini anlayan Fritsche, şantaj planını hazırladı. Daily Mail'e göre, hassas içeriklerin büyük çoğunluğu Fritsche tarafından Schumacher'in malikanesinden dört USB bellek ve iki sabit diskle çıkarıldı.