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Cenk Tosun misillemesi! Fenerbahçeli Cengiz Ünder Beşiktaş'a transfer oluyor

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat arayışları devam ederken Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder'in menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Yıldız ismi asbaşkan Hasan Yücel'e öneren menajer, Cengiz'in de Türkiye'de kalmak istediğini ve Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını söyledi. Beşiktaş ise bu öneriye yönetim kurulu değerlendirmesinin ardından kararını verecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine sağ kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Bu ara siyah-beyazlılara Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'den haber geldi.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Beşiktaş'a teklifte bulunan Cengiz Ünder'in menajeri, asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor. Beşiktaş'da da oynamaya sıcak bakıyor" dedi. Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hoca ve başkanı onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" yanıtını verdi.

Cenk Tosun misillemesi! Fenerbahçeli Cengiz Ünder Beşiktaş'a transfer oluyor

AKILLARA CENK TOSUN GELDİ

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki bu transfer gelişmesi akıllara Cenk Tosun'u getirdi. Siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan tecrübeli golcü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atmıştı. Cenk, bu transferiyle siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki almıştı.

Cenk Tosun misillemesi! Fenerbahçeli Cengiz Ünder Beşiktaş'a transfer oluyor

CENGİZ'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmuştu. Cengiz, sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda 33 maçta 1357 dakika süre aldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol 3 asist kaydetti. Yıldız ismin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Selim AYDOĞAN:

Cenk Tosunu bjk istemedi FENERBAHÇE ye geldi.FENERBAHÇE Cengiz Ünderi istemiyor bjk ye gidiyor.Bunun neresi misilleme oluyor?

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Fatih :

acıdı galiba :D

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Hüseyin Vural:

bir senede 15 milyon Euro çöp

23
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simit bekleyen martı:

hadi inşallah kurtulalım şundan

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Mehmet Kan:

sakın ha bize yürüyerek top oynayan adam lazım değil.

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Nilay Durmaz:

Gerek yok çıtayı düşürmeyin. Rafa ayarında İmmobile ayarında bir topçu daha alın kanada.

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