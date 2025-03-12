Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, ABD'deki futbol macerasına hızlı bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu, takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Los Angeles FC ile oynadığı maçın son dakikalarında hızlı bir atak başlatan ve gol pası veren Ünder, takımının rakibi Columbus'u 4-2 mağlup etmesini sağladı.
Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder'in ABD macerası hızlı başladı. Milli futbolcu takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırmasında rol oynadı.
ATAK BAŞLATTI, GOL ATTIRDI
Bu sezon Fenerbahçe'de gol veya asist katkısı veremeyen Ünder, yeni takımının Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatıp asist yaptı.
İLK MAÇINDA SKORA KATKI VERDİ
İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu golle rakibinin umutlarını tamamen bitirdi ve toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 22 dakika sahada kalan Cengiz Ünder ise Los Angeles FC formasıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı verdi.
İşte o gol;