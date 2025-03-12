Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder'in ABD macerası hızlı başladı. Milli futbolcu takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırmasında rol oynadı.

ATAK BAŞLATTI, GOL ATTIRDI

Bu sezon Fenerbahçe'de gol veya asist katkısı veremeyen Ünder, yeni takımının Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatıp asist yaptı.

İLK MAÇINDA SKORA KATKI VERDİ

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu golle rakibinin umutlarını tamamen bitirdi ve toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 22 dakika sahada kalan Cengiz Ünder ise Los Angeles FC formasıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı verdi.

İşte o gol;