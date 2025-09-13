Haberler

Cengiz Ünder ve El Bilal Toure, Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı
Beşiktaş'ın yeni transferlerinde Cengiz Ünder ve El Bilal Toure, Siyah-beyazlı formayla ilk gollerini RAMS Başakşehir karşısında kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

CENGİZ VE EL BILAL TOURE'DEN BİR İLK

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki Cengiz Ünder, bu müsabakada siyah-beyazlı formayı ilk kez terletti. Sağ kanat oyuncusu maçın 90+1. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ortasında sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve siyah-beyazlılarla ilk gol sevincini yaşadı.

Kartal'ın bir diğer yeni transferi El Bilal Toure ,se Turuncu-lacivertliler karşısında 74. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. Malili santrfor, bu golle ilk Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti. El Bilal Toure, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
