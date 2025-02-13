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Celtic Taraftarından İsrail'e Protesto

Celtic Taraftarından İsrail'e Protesto
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Celtic'in Bayern Münih ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında taraftarlar, tribünlerde 'Show Israel The Red Card' pankartları açarak İsrail'i protesto etti. İskoç takımının taraftarları daha önceki maçlarda da Filistin'e destek mesajları paylaşmıştı. Bayern Münih maçı 2-1 kazandı.

Celtic taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile evinde oynadıkları müsabakada tribünlerde 'Show Israel The Red Card' (İsrail'e kırmızı kart göster) pankartları açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Celtic'in, Bayern Münih'i ağırladığı müsabakada, İskoç takımının taraftarları İsrail'e, Filistin'e yönelik yaptığı saldırılarından dolayı yine tepki gösterdi. Tribünlerde 'Show Israel The Red Card' (İsrail'e kırmızı kart göster) pankartları açan Celtic taraftarları İsrail'i protesto etti. İskoç ekibinin taraftarları daha önceki maçlarda da tribünlerinde Filistin'e destek mesajları paylaşmıştı.

Mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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