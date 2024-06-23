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Çekya'nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek

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2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye ile 26 Haziran Çarşamba günü gruptan çıkmak için karşı karşıya gelecek olan Çekya'ya kötü bir haber geldi. Çeklerin golcüsü Patrik Schick baldırındaki sakatlık nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli forvet, Gürcistan maçında takımına 1 puan kazandıran golü atmıştı.

Çekya ile Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında gruptan çıkmak için kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi Çekya'ya kötü bir haber geldi.

PATRIK SCHICK, TÜRKİYE MAÇINDA YOK

Çek basınından Denik Sport'un haberine göre Patrik Schick baldırındaki sakatlık nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Bayer Leverkusen'de top koşturan deneyimli forvet, Gürcistan maçında takımına 1 puan kazandıran golü kaydetmişti.

Çekya'nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

26 Haziran Çarşamba günü oynanacak Çekya- Türkiye maçı TSİ 22:00'de başlayacak. F Grubu'ndaki son maçlar öncesi Türkiye 3 puan ve -1 averajla ikinci sırada, Çekya ise 1 puan ve -1 averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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