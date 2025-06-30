Çaykur Rizespor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Yeşil-mavili takım, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Osman Demir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç yaptı.

Futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla çok daha iyi bir sezon yaşamak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklara başladıklarını anlatan Bakır, "Amacımız sezona hazır girmek. Birkaç oyuncumuz ayrıldığı için takımımız birkaç takviye ile beraber lige başlayacak. Bütün planlama hocamızın bilgisi dahilinde yapıldı. 9 Temmuz'a kadar burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ondan sonra da Erzurum kampıyla devam edeceğiz." dedi.

Bakır, transfer süreciyle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kale, defans, orta saha ve forvet kısmında arayışımız var. Elbette ki kulüp menfaatleri kapsamında en doğru transferi yaparak sezona başlamak istiyoruz. Amacımız bir an önce kadromuzu oluşturmak. Geç kalmadan hocamıza tam kadroyu sunabilmek. Bütün bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda geç kalmanın göreceli bir kavram olduğunu söyleyen Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transferin kendi içinde aşamaları var. Bu aşamaların bir kısmı kulüplerin kendi içinde mahrem diye adlandırdığı alanlar. Bir kısmı piyasanın koşullarından kaynaklı, bir kısmı da Rize şehri bu anlamda geçmiş yıllarda da belirttik tercih anlamında maalesef bazı dezavantajlar yaşıyor. Şehrin coğrafi konumu, sosyal yaşam koşulları transfer anlamında zaman zaman önümüze çıkan en büyük engellerden bazıları. Şükür son üç yılda bu konuda oldukça mesafe aldık."

Çaykur Rizespor'un transferde az hata yapan ama genç oyuncular üzerindeki politikasını sürdürmekte kararlı olduğuna işaret eden Bakır, "Biz önümüzdeki süreçte geç kalmadan en doğru tercihlerle beraber taraftarımıza güzel bir kadro sunacağımızı düşünüyoruz. Süper Lig'e renk katma konusunda bu yıl da iddialıyız. Her geçen gün ve sezon üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Bu sezon da amacımız bu, inşallah bunu taraftarımızın desteğiyle beraber başaracağız." diye konuştu.

Bakır, transfer konusunda kararı en son teknik direktör İlhan Palut'un verdiğine dikkati çekerek, "Onay vermediği hiçbir oyuncuyu almadık ve almamakta kararlıyız. Hocamızın onay verdiği oyuncular kapsamında transferimizi sürdüreceğiz. Çaykur Rizespor bu sene bir önceki yıla göre daha güçlü bir kadro oluşturacak. Defansta bir stoper, kaleye takviyemiz planlanıyor. Kanatlarda malum Akintola, Ghezzal artık bizimle beraber değil. Onların yerine bir planlama yapılacak. Tabii santrfor pozisyonu için de aynı şekilde takviyemiz var. Orta saha için de bir takviye düşünüyoruz. Muhtemelen 7- 8 oyuncuyla beraber transfer sürecini tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammet Taha Şahin'in başka kulüplere transferi konusunda çok sayıda medya kuruluşlarından telefon aldıklarını belirten Bakır, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar kulübümüzün bu anlamda herhangi bir görüşmesi olmadı. Sözlü ya da yazılı herhangi bir görüşme olmadı. Biz tabii ki takımımızda oynayan oyuncuların şüphesiz önlerini açmakla ilgili geçmişte örnekleri olan bir kulübüz. Bu anlamda oyuncularımızın önlerini kapatmak yerine, gelen tekliflerle ilgili kulüp menfaatleri, oyuncu menfaatleri, birleştirip bu konuda mesafe almayı seviyoruz. Henüz bir teklif, talep yok. Bu sadece Taha özelinde değil, bütün oyuncularımız için geçerli. Rizespor, oyuncu yetiştirmeyi, oyuncunun başka kulüplerde, başka liglerde forma şansı bulma durumunu önemseyen bir kulüp. Teklif gelirse tabii kulüp ve oyuncu menfaatleri kapsamında bunu değerlendireceğiz."

Hasan Yavuz Bakır, bir gazetecinin sözleşmesi sona eren Ali Sowe ile ilgili sorusu üzerine, "Çok başarılı bir sezon geçirdi ama bizdeki kontrat bir yıllıktı. Kontrat sona erdi. Bu anlamda şüphesiz teklif alması çok doğal. Birçok kulüpten teklif alıyor. Biz de Ali Sowe konusunda istekli olduğumuzu söyleyebilirim ama henüz transferini bitirmiş olduğumuz bir mevki bir pozisyon olmadığını da bir kez daha belirteyim. Ali Sowe, Rize'de mutluydu bizde Ali Sowe'dan mutluyduk. Her iki tarafın da mutlu olmuş olması tabii ki bu anlamda bir avantaj sağlıyor ama bakalım süreç neyi gösterecek." ifadelerini kullandı.