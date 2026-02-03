Haberler

Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı evinde ağırladı. Maçın ilk yarısında Beyoğlu Yeni Çarşı öne geçerken, ikinci yarıda ev sahibi ekip penaltı golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz

ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem, Taha (Dk. 46 Hojer), Sagnan, Emir, Mithat, Zeqiri(Dk.67 Laçi), Taylan(Dk. 67 Mihaila), Buljubasic(D. 84 Olawoyin), Emrecan Bulut(Dk. 78 Sowe), Mebude, Halil Dervişoğlu

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Beytullah, Batuhan(Dk. 79 Emir Terzi), Recep, Burak, Murat, Sedat(Dk. 70 Ali), Eren(DK. 56 Mustafa), Alperen(Dk. 85 Arda), Alhan, Göktan, Emre Can Yeşilöz.(Dk. 85 Berkay)

GOLLER: Dk. 6 Alhan ( Beyoğlu Yeni Çarşı) – Dk. 55 Taylan (P) (Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Halil (Çaykur Rizespor ), Burak, Göktan, Beytullah, Recep, ( Beyoğlu Yeni Çarşı)

Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3'üncü hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

6'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Alperen'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği top Alhan'ın kafa vuruşuyla ağlara gitti: 0 -1.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada ev sahibi ekip penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Penaltı noktasına topun başına geçen Taylan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması

Gider gitmez imzalar atıldı! Tek bir anlaşmanın bedeli dudak uçuklattı
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi

Vurmakla tehdit ettiği ülkenin liderini Beyaz Saray'da ağırladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle

Transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

Yemek yiyordu! Ne olduğunu anlamadan kurşunların hedefi oldu
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda

Öfkeli kadın, taksi durağına yapmadığını bırakmadı
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle

Transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı

Fenerbahçe'ye binbir zorluk çıkarmışlardı, bir sürpriz daha
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı

Küçücük çocuklar mahallenin altını üstüne getirdi