Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut İstifa Etti

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut görevinden istifa ettiğini dile getirirken, Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic karşılaşmayı değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, görevinden ayrıldığını dile getirerek, "Evet, zaten duymuşsunuzdur. Yayıncı kuruluşa maç sonrası da söyledim. 2 buçuk yıla yaklaşan bir süre. Kabaca özetlemek gerekirse; bazen iyi periyotlar, bazen de bu yaşadığımız gibi hiç istemediğimiz periyotlarla geçen bir Rizespor kariyeri oldu. Maç için bir şey konuşmayacağım. Kayserispor'u bir cümleyle tebrik edeyim. Onun dışında şunu söyleyebilirim: Gerçekten her antrenmanda, her maç öncesi, her gün biz bu takım için elimizden gelen her şeyi verdik. Bu konuda, benim ve ekibimin vicdanı gerçekten rahat. Bir günde bile 'Bu maça da ne yapalım' ya da 'Bu antrenmanda da bir şeyler çalışalım' mantığıyla asla çıkmadık. Dediğim gibi, ne biliyorsak, ne enerjimiz varsa hepsini Rizespor'a sarf etmeye çalıştık. Bazen oldu, bazen olmadı. Bu takım iyi bir takım, buna inanıyorum. Ama bu takımın yeni bir sese ihtiyacı var; direktif veren yeni bir figüre ihtiyacı var. Belki oyunculara başka türlü yaklaşabilecek bir teknik direktör profiline ihtiyacı var. Bazen sorun oyuncudan ya da antrenörden kaynaklanmayabilir. Bugün bunun yaşandığını görüyorum. Yöneticilerimizden, kulübün yetkililerinden gerçekten özür dilerim. Çünkü her defasında böyle bir açıklamaya yelteneceğim zaman bir değerlendirme içerisine girerim. Onlar bu kulübün sahibi ve ben, bu takımın teknik direktörü olsam bile, kendi kendime hareket edemem. Ama ne zaman istişare yapsak, müsaade istesem onlar sürekli destek verdiler. 'Hayır, beraberiz; bu süreci beraber götüreceğiz' dediler. Bugün artık böyle bir duruma mahal vermek istemedim ve dediğim gibi, bu kararı kendim alıp açıkladım. Bu konuda onların affına sığınıyorum. Herkese teşekkür ederim. Bugün belki buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreç yaşadım. Taraftarımıza yürekten, gönülden çok teşekkür ediyorum. Bu, 'Zaten gidiyorum, en azından giderken aramı toparlayayım' tarzı bir yaklaşım asla değil. Tüm samimiyetimle söylüyorum: İlk günden bugüne kadar çok büyük destek verdiler. Tabii ki protesto da bu işin bir parçası. Ama totalde hepsine çok teşekkür ediyorum. Rizespor camiasına tüm kalbimle başarılar diliyorum. Tekrar teşekkürler. Sağ olun" dedi.

RADOMİR DJALOVİC: BU 3 PUAN BİZE ÖZGÜVEN GETİRDİ

Karşılama sonrası maçı değerlendiren Zecorner Teknik Direktörü Radomir Djalovic ise, "Bugün çok önemli bir maçtı ve bu maçtan 3 puanla ayrılıyoruz. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet. Açıkçası öncelikli olarak oyuncularımı tebrik etmek, kutlamak istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler. Bundan önce oynadığımız son maçımızda Gaziantep'e 3-0 mağlup olmuştuk. Aslında bakarsanız o maçta da her şey bizim adımıza çok kötü değildi; iyi yaptığımız şeyler de vardı. Ama neticesinde yaptığımız hatalardan maçı kaybetmiştik. Bugün ise maçı kazanıyoruz ve kazanırken de gol yemeden bitirdik, kalemizi gole kapattık. Bazı oyuncularımız kendi birinci pozisyonlarında oynamadılar; mesela Benaser gibi. Stoperde oynadı ve bugün çok iyi bir performans sergiledi. Maçın içerisinde ilk golü attıktan sonra ikinci yarıda ikinci golü atabilecek fırsatlarımız oldu fakat bunu değerlendiremedik. Rakibimiz Rizespor'un da birkaç fırsatı vardı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim artık bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu 3 puan bize özgüven getirdi. Umarım önümüzdeki maçlarda da bunu devam ettiririz" diye konuştu.