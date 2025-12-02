Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 6 Pendikspor: 1
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Pendikspor'u 6-1 yenerek grup aşamasına adını yazdırdı. Maçta Samet Akaydin, Mithat Pala ve Olawoyin gibi oyuncuların golleriyle takım büyük bir zafer elde etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Mithat Pala'nın ceza sahasına çıkardığı ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Samet Akaydin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Hojer'in pasında Olawoyin'i geçen topa Mithat'ın sağ taraftan dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
32. dakikada sağ taraftan Samet'ten gelen pasta topu sola doğru süren Valentin Mihaila, altıpasa yakın bölgeden vuruşunu gerçekleştirdi ve topu filelere gönderdi. 3-0
48. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Alikulov'un pasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Olawoin'in rakibini geçerek gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0
50. dakikada Mithat Pala'nın pasında topla buluşan Augusto'nun ilerleyerek gerçekleştirdiği vuruşunda top filelerle buluştu. 5-0
83. dakikada sol kanattan ilerleyen Mithat Pala'nın ceza sahasına gönderdiği pasında vuruşunu gerçekleştiren Taha Şahin'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0
88. dakikada gelişen Pendikspor atağında kaleciden seken topa bekletmeden vuruşunu yapan Jonson Clarke-Harris'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-1
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Husniddin Alikulov, Samet Akaydin (Attila Mocsi dk. 80), Casper Hojer (Taha Şahin dk.58), Taylan Antalyalı, Qazım Laçi, Antonio Augusto, İbrahim Olawoyin (Muhamed Buljubasic dk. 58), Valentin Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 64), Ali Sowe (Emrecan Bulut dk. 64)
Yedekler: Yahia Fofana, Giannis Papanikolaou, Jesuran Rak-Sakyi, Vaclav Jurecka, Altin Zeqiri
Teknik Sorumlu: Ekrem Dil
Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Stelios Kitsiou dk. 62), Berkay Sülüngöz (Bekir Karadeniz dk. 46), Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman (Mallik Wilks dk. 62), Djordje Denic, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Enis Safin dk. 76), Ahmet Karademir (Jonson Clarke-Harris dk. 62), Thuram
Yedekler: Hüseyin İşlek, Nuno Sequeira, Tarık Tekdal, Adnan Uğur, Görkem Bitin
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Goller: Samet Akaydin (dk. 15), Mithat Pala (dk. 25), Mihaila (dk. 32), İbrahim Olawoyin (dk.48), Augusto (dk. 50), Taha Şahin (dk. 83) (Çaykur Rizespor), Jonson Clarke-Harris (dk.88) (Pendikspor) - RİZE