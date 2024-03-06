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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer aldı, Laine ve Benhur Keser ise sakatlıkları nedeniyle çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, daraltırmış ve tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta, sakatlığı devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA / Spor

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