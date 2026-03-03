Çaykur Rizespor camiası iftar organizasyonunda bir araya geldi

Çaykur Rizespor camiası, İstanbul Kalamış'ta bulunan bir otelde düzenlenen iftar organizasyonunda bir araya geldi. Organizasyonda konuşan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Rizespor'un çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz ve hedefliyoruz" dedi.

Karadeniz ekibinin İstanbul'da düzenlenen iftar organizasyonuna Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, futbolcular, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Organizasyonun ardından Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Ramazan deyince aklımıza sevgi, birlik, beraberlik ve hoşgörü gelir. Biz bunu Rizespor'un 'Birlik ve beraberlik' sloganımızla birleştirmeye çalıştık. İnşallah Allah memleketimizde ve milletimizde birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

"Bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkarak galip gelmeye çalışacağız"

Çaykur Rizespor'un bir his takımı olduğunu belirten Başkan İbrahim Turgut, "Hedefimiz her zaman bütün maçlarda başarılı olup, üst sıralara çıkmak için yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Rizespor, seyircisiyle, takımıyla, futbolcusuyla bir his takımı. Rizespor, Anadolu'nun sesi olmaya çalışan, Rizelilerin sevdası, mutluluğu olan bir takım. Bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkarak galip gelmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Elbette ki bizim gönlümüzden Avrupa da geçer"

Her zaman Rizespor için en iyisini isteyeceklerini belirten Turgut, "Bizim gönlümüzden her zaman Rizespor için en iyi olan geçer. Bu seneki fikstür ve puan durumunu göz önünde bulundurmak lazım. Elbette ki bizim gönlümüzden Avrupa da geçer. Bunları akıl ve mantık yoluyla düşünmek lazım" şeklinde konuştu.

"Takım kötü bir noktada değil ama istediğimiz çok daha iyisi"

Recep Uçar'ın çok kaliteli ve değer verdikleri bir teknik direktör olduğunu dile getiren başkan Turgut, "Takım kötü bir noktada değil ama istediğimiz çok daha iyisi. Recep hocamız, sevdiğimiz, kaliteli ve değer verdiğimiz bir hoca. Rizespor'un çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz ve hedefliyoruz" dedi.

Başkan İbrahim Turgut, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bizim gönlümüzden geçen sahadaki 11 futbolcunun da yerli olmasıdır. Futbol sektörüne göre hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Mümkünse Rizespor'un 11 futbolcusunun da Rizeli olmasını hayal ederim. Gönlümüzden geçen budur."

Recep Uçar: "Umarım sene sonunda Rizesporluları mutlu ederiz"

Rizespor camiasıyla böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Mübarek Ramazan gününde kulübümüzün organize ettiği çok güzel bir buluşmaya şahit olduk. 3 aylık süreçte katıldığım en büyük, en güzel organizasyonlardan biriydi. Bu tip organizasyonlar camiaların birleşmesini, kenetlenmesini sağlıyor. Tesis, antrenman sahasında sıkışan hayatımız dışında camianın ne kadar büyük bir camia olduğunu, üzerimizdeki görevin, sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu bu tarz organizasyonlar bize hatırlatıyor. Birçok Rizespor'u seven, kalbinde o sevgiyi yaşayan insanlarla bir araya gelmek mutlu etti. Sevgili başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Umarım sene sonunda Rizesporluları mutlu ederiz" dedi.

"Türkiye Kupası'nda gruptan çıkmak istiyoruz"

Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Beşiktaş maçından iyi bir skor alarak gruptan çıkmak istediklerini söyleyen Uçar, "Kupa bizim adımıza önemli bir hedef. Grup aşamasına Gaziantep maçıyla iyi başladık. Sonrasındaki Erzurum ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarının benim açımdan açıklanabilir bir tarafı olmadığını söylemiştim. İddiamız matematiksel olarak devam ettiği sürece iddiamızın peşinde olacağız. Rakibimiz Beşiktaş, 2026 senesinin lig lideri. Son haftalarda çok formda olan bir takım. Son ana kadar kovalayıp gruptan çıkmak istiyoruz. Umarım yarın başarırız" ifadelerini kullandı.

"Gelişmekte olan bir takımız"

Ligde bulundukları konumun kendilerini mutlu etmediğini belirten Recep Uçar, "Gelişmekte olan bir takımız. Geçmişte oynadığımız bazı maçlarda oyunu skora yansıtamadık. Son haftalarda skoru almaya başladık. Bu bizi mutlu etti. Umarım bu devam eder. Ligde bulunduğumuz yer bizi mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. Kalan 10 haftada maksimum puanı toplayıp, Rizespor taraftarını mutlu edecek yerde bitirmek en önemli isteğimiz ve arzumuz" sözlerini sarf etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kadrodaki her oyuncumuz değerlidir. Bazen teknik adamların yeni geldiği takımlarda aratış içerisinde olması normal. Kamp geçirdik sonrasında maçlar oynadık. İlk defa arka arkaya 2 maça aynı ilk 11 ile çıktık. Sonuçlar iyi gelirse bu da bizim belirli noktalarda istikrar yakalamamızı sağlayacak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı