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Çaykur Rizespor Başkanı Saruhan'dan Erzurum kampına ziyaret

Çaykur Rizespor Başkanı Saruhan'dan Erzurum kampına ziyaret
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum'da kamp yapan takımı ziyaret ederek antrenmanı izledi ve başarı dileklerinde bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren takımı ziyaret ederek antrenmanı takip etti.

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan'a Başkan Vekili Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Başkan Yardımcısı Adnan Er ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Demirkan, Resul Çolak ve Rıfat Demirkan eşlik etti. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarı dileklerinde bulundu.

2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Karadeniz temsilcisi, çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavili ekip, 17 Temmuz'a kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam edecek.

Kamp süresince fiziksel yükleme çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçları da yapacak olan Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesinde takım uyumunu artırmayı ve Süper Lig'e en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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