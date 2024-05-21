Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacakları Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda takım düz koşu, pas çalışması ve turnuva maçları yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda oynacakları Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdürdü. Rize ekibi antrenmana düz koşu ile başladı. Beşe iki pas çalışmasıyla devam eden idman, 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile son buldu. Tedavileri devan eden Gökhan Akkan, Benhur Keser be Laine antrenmana katılmadı. - RİZE