Canlı yayınlanacak! Messi, Neymar ve Mbappe depremzedeler için omuz omuza veriyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun depremzedeler için düzenleyeceği "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına Paris Saint-Germain'in yıldızları Neymar, Mbappe ve Messi de katılacak. 1 Mart Çarşamba akşamı televizyonda spor kanallarından canlı yayınlanacak bağış programına Fransız ekibi, 3 futbolcunun imzalı formasını açık artırma yoluyla satılması için bağışlayacak.

TFF ve Süper Lig ekipleri, 1 Mart Çarşamba akşamı depremzedeler televizyonda spor kanallarından canlı yayınlanacağı bağış programı yapacak. Programda dünyaca ünlü futbolcular da yardımda bulanacak.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARIN İMZALI FORMALARI BAĞIŞLANACAK

Depremzedelere yardım için düzenlenecek "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına destek verecek Paris Saint-Germain, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin imzalı formalarını açık artırmada satılması için bağışlayacak.

KONTEYNER SAYISINDA HEDEF 10 BİN

TFF ve Süper Lig kulüpleri 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

"OMUZ OMUZA VERİP DERTLERİMİZE DERMAN OLACAĞIZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi daha önce yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızı 1 Mart'ta başlatacağımız Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz Omuza göz yaşlarımızı sileceğiz. Omuz Omuza verip dertlerimize derman olacağız." ifadelerini kullanmıştı.