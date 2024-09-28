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Canlı Anlatım! RAMS Park'ta ilk gol geldi

Canlı Anlatım! RAMS Park'ta ilk gol geldi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. RAMS Park'taki mücadelede sarı-kırmızılılar 1-0 önde.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapıyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem Demirbay, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Mortadha, Cafu, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.

CANLI ANLATIM

21' Abdülkerim'in sol kanattan açtığı ortada Kasımpaşa Savunması topa müdahale edemedi. Osimhen ayağını uzatarak topu önüne aldı ve vuruşuyla golünü attı.

20' GOL! Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (Victor Osimhen)

15' Jelert'in sağ kanattan İcardi'ye attığı pasta İcardi topu ceza sahasına çevirdi fakat ofsayt bayrağı kalktı.

13' Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında İcardi kafayı vurdu. Top dışarı gitti.

10' Nelsson'un uzun topunda Osimhen topla buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

8' Galatasaray hücumunda sol içen rakip savunma arkasına sarkan İcardi için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

6' Nelsson, Osimhene uzun top attı. Osimhen'in vuruşunda top savunmaya çarpıp taca gitti.

3' Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada Osimhen göğsüyle ceza sahasına topu indirdi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

1' RAMS Park'ta ilk düdük çaldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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