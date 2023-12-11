Süper Amatör ligde zirve mücadelesi veren Çal Belediyespor, Acıpayam Belediyespor'u 4-1 yendi.

Denizli Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Çal Belediyespor, ligin 8'inci haftasında sahasında Acıpayam Belediyespor'u konuk etti. Çal Vali Yusuf Ziya Göksu Stadında rakibi karşısında etkili futbol sergileyen ev sahibi Çal Belediyespor, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.Mücadelenin ikinci yarısı konuk takım Acıpayam Belediyespor 1-0 öne geçti. Büyük sevinç yaşayan Acıpayam Belediyespor, serbest vuruştan kalesinde arka arkaya bulduğu iki golle hüsran yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısı 2 gol daha bulan Çal Belediyespor 4-1 galibiyetle kazandı. Çal Belediyespor, ligde 22 puanla 1. sırada yer aldı. Konuk takım Acıpayam Belediyespor ise 16 puanla 4 sırada yerini aldı. - DENİZLİ