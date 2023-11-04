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Çağdaş Bodrumspor, Onvo Büyükçekmece'yi mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Onvo Büyükçekmece'yi 83-79'luk skorla mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Çağdaş Bodrumspor, galibiyete ulaştı.