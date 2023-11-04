Çağdaş Bodrumspor, Onvo Büyükçekmece'yi mağlup etti
Spor Haberleri
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Onvo Büyükçekmece'yi 83-79'luk skorla mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Çağdaş Bodrumspor, galibiyete ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çağdaş Bodrumspor evinde karşılaştığı Onvo Büyükçekmece'yi 83-79'luk skorla mağlup etti.
Hakemler: Can Mavısu, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisim Güngör
Çağdaş Bodrumspor: Dominic Artis 16, Can Öğüt, Chris Warren 12, Amar Alibegovic 20, Fatih Cantitiz, Hakan Yapar 8, Ben Moore 5, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Ahmet Düverioğlu 2, Ege Havsa, Jaron Johnson 20
Başantrenör: Ender Arslan
Onvo Büyükçekmece: Marcquıse Deandre Reed 22, Kendrıck John Ray 8, Alex Danıel Perez 6, Zwencyl Devonte Upson 10, Gani Erdi Gülaslan, Can Kurt, Leon Harun Apaydın 11, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman, Murat Erensoy, Evan John 16
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 26-20 (Çağdaş Bodrumspor lehine)
2. periyot: 48-37 (Çağdaş Bodrumspor lehine)
3. periyot: 65-60 (Çağdaş Bodrumspor lehine)
4. periyot: 72-72 (Berabere) - MUĞLA