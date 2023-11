Çağdaş Bodrumspor, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak

Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrum ekibi, iç saha avantajıyla gülen taraf olmak istiyor. Evlerinde kazanmak istediklerini söyleyen Başantrenör Ender Arslan, "İç sahada biz hedefimiz ligde her takımla mücadele edip kazanmak. İç sahada oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz" dedi.

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Bitez Spor Salonu'nda karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Çağdaş Bodrumspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan Karşıyaka mağlubiyetinin ardından evinde Bahçeşehir Koleji'ne karşı galibiyet yakalamak için maça kenetlendi. Öte yandan Bodrum ekibi, ligde 2 galibiyet, 6 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Başantrenör Ender Arslan, "Karşıyaka ligin en zor deplasmanlarından birisi ama hafta içi iyi hazırlanmıştık zaten, onu sahaya da yansıttık. Açıkçası Beşiktaş maçının ikinci yarısını da çok iyi oynadık. Orada ilk periyot hariç üç periyot biz kazandık. Hakikaten zor bir fikstür oynuyoruz ama takım kesinlikle pes etmiyor, çok iyi mücadele ediyor. Dönem dönem hatalarımız oluyor ama genel anlamda her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz. Tabii kazanabilmemiz daha mümkün olan maçlar da geliyor. Açıkçası fikstürün bizim adımıza biraz daha. Tabii ki ligde her maç zor ama mesela İzmir deplasmanı hakikaten zor bir deplasman. Bu anlamda oyuncularımın verdiği mücadeleden gayet memnunum. Tabii bu hafta Bahçeşehir ile oynayacağız. İç sahada biz hedefimiz ligde her takımla mücadele edip kazanmak. İç sahada oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bahçeşehir de ligin hakikaten önemli yatırım yapan, ciddi bütçeli takımlarından biri ama hazır olacağız. Cumartesi günü ve seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. Bunlar basketbolun zaten içinde olan şeyler. Bu insanlar insan, robot değiller. Zaman zaman maç içinde bile inişler, çıkışlar olabiliyor. En üst seviyedeki oyuncularda bile bunlara rastlayabiliyoruz. O anlamda dediğim gibi önemli olan niyet. Mücadele kısmında bütün oyuncularımdan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.

Takımın yıldız oyuncularından Chris Warren de, "Bodrum'u seviyorum, koç olsun, staff olsun, diğer arkadaşlara, taraftar olsun. Beni de sevdiklerinin farkındayım, yolda gördüklerinde çeviriyorlar selamlaşıyoruz. Bodrum'u seviyorum, Bodrum güzel yer. 15-16 takımda oynadım daha önce, Süper Lig'de de oynadım. Her maç, üzerine koyarak devam ediyoruz. Daha iyi olduğumuz günler yakın. Şu an bir şey söylemek için erken ama hedefimiz Play-Off olarak koyduk. Şimdi bir şey söylemek zor ama 30. maçtan sonra play-off'ta olacağımıza inanıyoruz. Ev sahibiyiz, avantajımız fazla, biz de bunu kullanacağız. Bahçeşehir zor takım ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MUĞLA